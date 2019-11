Zwaarbevochten winst houdt Etten-Leur aan kop, Elke Scheepers schiet Breda voorbij Push

hockeyDe hockeyers van Etten-Leur staan al enige tijd aan kop in de eerste klasse B. Hierin kwam dit weekeinde geen verandering, hoewel het zwaarbevochten was, speelde de thuisclub zich met 3-2 langs Rijswijk en daarmee blijft Etten-Leur ongeslagen.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwart-Wit - Union 3-2 (1-2).

Zwart-Wit moest diep gaan en stond halverwege op achterstand. Milan van Baal maakte er twee en na lange tijd scoorde ook Daan Dekkers.

OVERGANGSKLASSE B

Breda – Push 3-3.

Doelpunten kwamen bij Push van Lars Kloosterman, Marijn van der Plas, Casper Fijneman. Voor Breda scoorden Timo Leemans, Rick Doorenbos en Max Looman.

Breda-coach Laurens Groeneveld genoot van de derby. “Het was een enerverende pot, ook voor het publiek. Iedereen moest wel genoten hebben, de spanning zat er tot in de laatste minuut in. Wij speelden redelijk aanvallend en creëerden veel kansen. We werden afgestraft op een aantal domme fouten achterin. Push maakte daar heel goed gebruikt van.”

Stefan Duijf, trainer van Push, sloot zich grotendeels aan bij de woorden van conculega Groeneveld. “Het was heel spannend. Van de eerste tot de laatste minuut, veel mooie momenten met kansen over en weer met een raar scoreverloop. Wat dat betreft had het naar mijn mening dus alle ingrediënten die het tot een mooie derby maken.” Duijf oogde tevreden. “Als ik de hele wedstrijd zo op een rijtje zette, was ik dat wel. Kritisch gezien kon ik stellen dat het wederom mis ging in het derde kwart, een terugkerend tafereel.”

EERSTE KLASSE B

Warande - Schiedam 0-6 (0-4).

Het sterk verjongde Warande speelde naar vermogen, maar wist dat het lastig zou worden. Al in de eerste helft was het duel beslist, want Schiedam ging efficiënt met de mogelijkheden om. Warande blijft hekkensluiter.

Etten-Leur – Rijswijk 3-2 (3-1).

De eerste tien minuten waren voor de gasten, die al binnen enkele minuten op voorsprong kwamen door Joost Nieuwenhuis. Pas diep in het eerste kwart wist Etten-Leur zich onder de druk uit te hockeyen. Tom Gommers rondde een goed lopende aanval af. Vlak voor de pauze werd het ook nog 2-1 en 3-1. De eerste strafcorner van de wedstrijd werd door Matthijs Bartels in het Rijswijkse doel gesleept. En nog steeds in de eerste helft maakte Tom Gommers na een strakke voorzet van Jules Vugts ook nog zijn tweede.

Na rust lag het initiatief aanvankelijk nog steeds bij Etten-Leur, maar gaandeweg ging Rijswijk weer aandringen. Etten-Leur liet zich te veel meeslepen in het spel van de gasten en moest daardoor strafcorners toestaan. Uiteindelijk werd het toch weer spannend, toen nog in het derde kwart Thomas de Haan er 3-2 van maakte. In de slotfase ging het spel over en weer en Etten-Leur moest alle zeilen bijzetten om de drie punten in eigen huis te kunnen houden, maar dit lukte.

Etten-Leur-trainer Victor Kwinkelenberg was content met de punten, maar zag verbeterpunten. “Het was chaotisch, we gingen te veel in hun spel mee. Zij maakten nog de 3-2 en toen kwam er angst in de ploeg. Dit was een wijze les. We moeten ons focussen op hockeyen, dan zijn we op ons sterkst.”

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Drunen 4-4 (3-0).

Voor rust werd het 3-0 door tweemaal Wout Voorderhaak en Daniël Verstraten. Na rust maakte Voorderhaak zijn derde treffer, niet genoeg voor de zege.

DERDE KLASSE B

Tempo - Souburgh 8-2 (3-0).

Nick Matthijs (5), Sjoerd Meijlink, Bram Kleine en jeugdspeler Tom Nelen scoorden voor Tempo.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Push 2-0.

Breda-coach Karel Alferink stapte breed grijnzend het veld af. “Dit was een hele gave wedstrijd. Ik genoot er enorm van. We gingen zonder verwachtingen het veld op, omdat we zoveel blessures hebben. Hierdoor moesten we de nodige aanpassingen doen. Naast Anne-Fleur Nuiten, spelend bij het tweede team, deden er nog twee speelsters uit de A1 mee. We wilden Push verrassen en volgens mij was dat heel goed gelukt.”



Volledig scherm Breda-speelster Lohra Zaaijer (links) zit in de tang bij Merel Aarts en Marieke Bos van Push. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Volledig scherm Breda-aanvoerster Kiki van der Kreek (links) probeert het Merel Aarts van Push moeilijk te maken. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Beide doelpunten vielen door benutte strafcorners op verdienste van Elke Scheepers, die tot tweemaal toe de ballen bij de tweede paal erin kon tippen. “Dit waren mijn eerste twee doelpunten van dit seizoen, normaal gesproken tippen de twee voorste spelers. Wat er nu gebeurde was dan ook eigenlijk niet te bedoeling, maar ik stond er”, aldus de verdedigster.

Volledig scherm Elke Scheepers, hier op archiefbeeld, scoorde tweemaal voor Breda. (archieffoto) © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

EERSTE KLASSE B

Zwart-Wit - Alphen 2-1 (2-0).

Voor rust speelde Zwart-Wit goed, de 2-0 voorsprong via Denice Hermens en Marre van Poppel was verdiend. Wat Zwart-Wit in deze fase verzuimde, was om verder uit te lopen. In het derde kwart kwam Alphen terug in de wedstrijd. Er waren na de 2-1 nog kansen voor beide teams, maar Zwart-Wit stond verdedigend goed en wist de winst over de streep te trekken. De ploeg staat nu gedeeld tweede, één punt achter koploper Warande.

Warande - Craeyenhout 3-3 (1-1).

Warande was de bovenliggende ploeg qua aantal kansen wat na rust een voorsprong opleverde. Craeyenhout dwong in het laatste kwart nog meer strafcorners af en kwam nog langszij. Voor Warande scoorden Marieke Versluis, Sara Grosfeld en Bobbie de Haan.

Etten-Leur - Hudito 4-2 (2-0).

Etten-Leur speelde vanaf het begin aanvallend en daarmee kwamen er ook kansen. Jet Flapper maakte er drie, ook aanvoerster Inge Pellis was trefzeker. Door de vierde zege op een rij komt Etten-Leur op twee punten van koploper Warande.