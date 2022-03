Zonta van den Goorbergh luistert debuut Moto2 op met 24e plek

Thalita de Jong keert na vijf donkere jaren blij terug op het oude nest: ‘Ik had niet weg moeten gaan bij Rabo’

Na vijf donkere en onzekere jaren in dienst van kleinere Belgische ploegen is Thalita de Jong (28) blij dat ze bij Liv Racing weer terug is op het oude nest. ,,Ik wilde toen was anders, maar dat is helaas niet zo vlotjes verlopen.” Nu moet ze alleen nog even geduld hebben tot 1 juni. In de tussentijd mag ze wel gaan koersen voor De Jonge Renner.

22 februari