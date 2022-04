Zonta van den Goorbergh betrokken bij massale crash in Moto2

Een massale valpartij heeft de Moto2-race in Portugal zondagmiddag ontsierd. In de negende ronde schoven zeker tien man hard van de motor af op het gladde circuit, onder wie de Bredase Zonta van den Goorbergh. Voor hem is het al de derde race op rij dat hij de finish niet haalt.

Het was niet bepaald het eerste keer dat de motoren dit weekend moesten omgaan met de regen. Onder kletsnatte omstandigheden had Van den Goorbergh vrijdag nog de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training. Twee dagen later begon hij de race vanaf de zestiende positie.

Zijn race strandde in de negende ronde. En hij was zeker niet de enige. Plots schoof de een na de ander onderuit op het gladde asfalt. Eén motor vatte zelfs vlam nadat het in botsing kwam met een andere motor. Door de crash en de daaropvolgende rode vlag lag de race lange tijd stil. Van den Goorbergh - op dat moment achttiende - was een van de vele rijders die in het grind terecht kwam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Emotioneel

Vader Jurgen van den Goorbergh liet kort na de massale crash bij Ziggo Sport weten dat de fysieke schade bij zijn zoon (16) meeviel. Wel was hij emotioneel na zijn derde opeenvolgende uitvalbeurt. ,,Een mooie wedstrijd had er in kunnen zitten, dan gebeurt zo'n gruwelijk ongeluk. De motorfiets van ons is volledig kapot. Maar goed, liever dat dan de rijder.”

Met de crash kwam er een abrupt einde aan een voor Van den Goorbergh toch mooi weekend, met vrije training op vrijdag als hoogtepunt. ,,Zonder meer hebben we een heel positief weekend gedraaid. Jammer dat het zo'n afloop heeft” aldus Jurgen.

Joe Roberts kwam uiteindelijk als eerste over de streep en boekte zijn eerste Moto2-zege. De Nederlander Bo Bendsneyder, die op het moment van de crash vlak achter Van den Goorbergh zat, eindigde op een achtste plaats.