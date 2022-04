Zonta van den Goorbergh (16) verrast onder beestachtige omstandigheden met snelste tijd op eerste vrije training

Oud-WK-deelnemer Kooremans is nu hobbyist in het eventing: ‘Ik hoop op een mooie wedstrijd in Chaam’

Eventer Raf Kooremans (45) reed voor Nederland het WK in het Amerikaanse Tryon (2018), Europese kampioenschappen en diverse wereldbekerwedstrijden. Nu is de hoefsmid van origine een hobbyist in de eventingsport. Eentje die de lat hoog heeft liggen. Zondag start hij in de nationale openingswedstrijd in Alphen-Chaam. Als één van de favorieten.

17 maart