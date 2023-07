Zonder Femke Bol stormt nationaal kampioene Cathelijn Peeters lachend op haar doel af: ‘Ik wil er alles uithalen’

Servais Knaven was twintig jaar geleden de laatste Nederland­se etappewin­naar in Bordeaux: ‘Ik reed in die finale de snelste tijdrit van mijn leven’

Geen stad waar vaker een Nederlander een Touretappe won dan Bordeaux. Maar de laatste keer is al wel twintig jaar geleden. Op 24 juli 2003 denderde Servais Knaven in een bloedstollende finale naar de winst in de wereldhoofdstad van de wijn, waar vandaag opnieuw de aankomst ligt in de Ronde van Frankrijk.