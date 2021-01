Zon, strand, festivals en rugby, deze Etten-Leurse leeft in het ‘oude normaal’: ‘Ik heb geluk om hier te zijn’

Mathieu van der Poel slaat ‘Hulst’ mogelijk over: ‘Dat risico durf ik wel te nemen’

26 december Het wegvallen van het NK veldrijden noopt Mathieu van der Poel zijn programma in januari aan te passen. Het biedt ruimte voor een extra trainingskamp in Spanje. De wereldkampioen denkt er ook aan om op zondag 3 januari de wereldbekerveldrit in Hulst over te slaan. ,,Dat risico durf ik wel te nemen", zegt hij aan de vooravond van de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde.