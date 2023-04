ZLM Tour gaat in West-Brabant van A naar A: ‘Dat biedt meer mogelijkheden’

In Oosterhout zijn ze er blij mee. In Roosendaal ongetwijfeld ook. ,,Start en finish in dezelfde plaats biedt de mogelijkheid om er een complete wielerdag van te maken”, zegt Joost van Wijngaarden nadat hij op het stadhuis in Oosterhout namens organisatiebureau Libéma Profcyling de route van de slotetappe van de ZLM-Tour bekend heeft gemaakt.

De finish ligt daar zondagmiddag 11 juni recht voor de deur. Op de Slotlaan. Een passendere plek om de eindstreep te trekken is er niet.

50.000 euro wel waard

Het lokale organisatiecomité PromOosterhout en de gemeente zijn echter vooral blij met het feit dat ze die dag tussen start en finish een waar wielerevenement in elkaar kunnen draaien. ,,Dat is ons die 50.000 euro die het kost om de ZLM Tour naar hier te halen wel waard”, zegt sportwethouder Arnoud Kastelijns.

Volgens Van Wijngaarden is het duidelijk wat de voordelen zijn van een gecombineerde start en finishlocatie. ,,Je houdt het publiek na de start gemakkelijker vast in je stad.” Dat roept de vraag op of de ZLM Tour in de toekomst vaker van A naar A gaat, in plaats van van A naar B? Helemaal nu de landelijke politie heeft laten weten dat het steeds minder motoragenten gaat inzetten voor het begeleiden van wielerwedstrijden.

,,Toen dat laatste onlangs bekend werd gemaakt hebben we ons uiteraard even afgevraagd wat dat voor consequenties heeft voor onze wedstrijd”, zegt Van Wijngaarden. ,,Gelukkig is dat nu nog niet het geval. Na de Amstel Gold Race zijn we de twee grootste profkoers van het land. Wij zijn dus safe, maar als van onderaf steeds meer koersen geen politiebegeleiding meer krijgen, moeten wij ook gaan nadenken over wat te doen. Dan moet je wel toe naar omlopen op een parkoers van zo’n 15 kilometer.”

Prijskaartje aan én start én finish

Etappes als Roosendaal-Roosendaal en Oosterhout-Oosterhout lopen daar volgens hem nog niet op vooruit. ,,Natuurlijk is het interessanter om én de start én de finish te hebben in je plaats. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Voor steden als Oosterhout en Roosendaal is dat minder een probleem dan voor een kleinere plaats, waar men al blij is met enkel een start of finish.”

Roosendaal en Oosterhout krijgen beide een etappe die bestaat uit één grote lus, gevolgd door een drietal lokale omlopen van zo’n 15 kilometer. Vanuit Roosendaal gaat het via Steenbergen naar het westen om via de Oesterdam en de keien van de Hoogwaardweg terug te keren naar West-Brabant. De plaatselijke omloop is gesitueerd langs de Roosendaalse Vliet. Gefinisht wordt er op de Jan Vermeerlaan. ,,Een prachtige laatste rechte lijn.”

De dag erop wordt vanuit Oosterhout naar het oosten getrokken om via Vlijmen, Udenhout, Loon op Zand en Dongen terug te keren naar de Slotlaan, vanwaar nog drie plaatselijke ronden gereden worden ten zuidoosten van de stad.

De ZLM Tour start woensdag 7 juni met een proloog in Heinkenszand.

Volledig scherm Beeld van de ZLM Tour van vorig jaar. © peter van trijen/pix4profs