ZLM Tour gaat de lat nog hoger leggen: ‘Rennersveld, aankleding, veiligheid, alles moet beter’

Bloedstol­len­de ontknoping en veel enthousias­me bij Dutch Open in Cromvoirt

The Dutch Open kende na een onstuimig weekeinde ook nog eens bloedstollende ontknoping. Met een meesterlijk lange putt trok de Fransman Perez pas in de vierde verlenging de zege naar zich toe. Een verlenging lonkt ook het verblijf van de Dutch Open in Cromvoirt. ‘Wij blijven hier graag’.

29 mei