Zijspancross kruipt uit dal: ‘Er waren jaren dat er niet eens dertig combinaties achter het starthek stonden’

Oude Weideloop ontbeert alleen nog toppers

7 april Na 17 jaar werd er weer hardgelopen in Wagenberg. De Oude Weideloop was in 2002 ten grave gedragen, maar is als een feniks uit de as herrezen. Organisatorisch stond het evenement als een huis. De nieuwe organisatie had alles uit de kast gehaald om de deelnemers een mooie stratenloop te bieden. Met een opkomst van 460 lopers was er tevredenheid alom.