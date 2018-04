Zevenbergen verlost van hatelijke nul, koploper Pelikaan onderuit

ROWI verzekerd van lijfsbehoud, ook Spie/De Burgst dichtbij

17:58 ROWI heeft het verblijf in de derde divisie met een seizoen verlengd. In een spannende wedstrijd was een set voldoende om zeker te zijn van lijfsbehoud. Klassebehoud kan zowel de mannen als de vrouwen van Spie/De Burgst niet meer ontgaan.