Zelfs spectaculaire van kan Jamie Lucas niet van WBMC-titel houden: ‘Hij reed me er gewoon af’

Motorcrosser Jamie Lucas (28) uit Moerdijk stond op de laatste wedstrijddag al ruim voor en het WBMC-kampioenschap kon hem eigenlijk al niet meer ontgaan. Toch gooide Lucas zich in Dongen vol in de strijd en maakte hij zijn kampioenschap meer dan waar. Zelfs een spectaculaire valpartij bracht daar geen verandering in.

Met een totaal van vijf manche-overwinningen dit seizoen was Jamie Lucas zeker de meest regelmatige coureur in het WBMC-kampioenschap. Maar op de laatste wedstrijddag in Dongen was hij niet de enige ‘grote jongen’ aan de start. Een van die coureurs van een ander kaliber was Joël van Mechelen uit Prinsenbeek. Ondanks deze tegenstand finishte Lucas in de eerste manche als vierde en in de tweede manche zelfs als derde. Dit was goed voor een derde plaats in het dagklassement.

Zijn neef, Damian Wedage (25) uit Noordhoek, was goed voor een tweede plaats in de eindrangschikking, maar kwam in dit geweld te kort. In de eerste manche kwam Wedage als zevende over de streep, maar de tweede manche kon hij niet uitrijden. ,,Ik had niet genoeg benzine meegenomen”, was de uitleg van Wedage na afloop.

Valpartij

De tweede manche begon spectaculair. Lucas was als beste weg, maar Rene de Jong uit Amstelveen zat hem op de hielen. Bij het ingaan van de eerste bocht botsten de Jong en Lucas met elkaar en vlogen beide coureurs door de lucht. De Jong was in de eerste manche nog goed voor een tweede plaats, maar zag net als Lucas een mooie klassering in rook opgaan. Even wilden de twee coureurs verhaal bij elkaar halen, maar ze beseften dat dit soort dingen kunnen gebeuren in deze sport en sprongen weer op hun motoren.

Volledig scherm Jamie Lucas op weg naar zijn titel in de WBMC. © Pix4Profs / Joris Buijs

Ondertussen was Van Mechelen met Joshua van de Linden in een hevige strijd verwikkeld om de eerste twee plaatsen. Uiteindelijk won Van Mechelen deze strijd glansrijk. De Jong en Lucas kwamen ondertussen steeds dichterbij. De Jong kwam zelfs tot het achterwiel van Van Mechelen, maar moest na opnieuw een botsing met Van Mechelen met een kapotte motor de strijd staken. Lucas reed in het spoor van De Jong mee terug naar voren en kwam nog als derde, na Van Mechelen en Van de Linden, over de streep.

‘Goed seizoen’

,,Ik had een kopstart positie en De Jong reed mij er gewoon af. Ik zat gewoon ver voor hem bij de eerste bocht. Dan rijd je ineens als laatste en moet je in de achtervolging. Dit lukte redelijk goed. In de eerst manche waren die drie al snel weg en daar kon ik niet meer naar toe rijden. Een vierde plaats was toen het hoogst haalbare. Ik denk dat ik wel een mooi seizoen gedraaid heb”, keek Lucas terug op de wedstrijd en de competitie.

Trainingsmaatje Wedage pakte uiteindelijk de tweede plaats in het klassement, maar kwam in Dongen niet echt in de strijd voor. ,,Normaal rijd ik op een 250 viertakt, maar hier bij de WBMC rijd ik op een 125 cc motor. Dat betekent veel schakelen voor me. ik vind het wel fijn om op deze motor, die we zelf hebben opgebouwd, te rijden. Dit is een Kawasaki uit 2015 met een KTM motorblok uit 2018. Dit jaar was vanwege allerlei blessures toch niet mijn beste jaar”, zei Wedage na afloop.

Volledig scherm Damian Wedage, met achter hem zijn neef Jamie Lucas. © Pix4Profs / Joris Buijs