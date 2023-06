Zelfs een lekke band kan Arvid de Kleijn niet stoppen op zijn weg naar de top

Arvid de Kleijn heeft ook een ritzege in de ZLM Tour aan zijn palmares toegevoegd. Zaterdag liet hij de rest van de rappe mannen achter zich in de West-Brabantse etappe rond Roosendaal. Jakob Mareczko boog als laatste het hoofd voor de geblokte spurter uit Herveld. Gele trui-drager Olav Kooij kwam niet eens aan sprinten toe.

Dat Arvid de Kleijn niet allang is opgepikt door een World Tour-team is één van de kleinere mysteries in de wielersport. De sprinter van het type Jerommeke laat in kleinere ploegen al jaren zien dat hij grote wedstrijden winnen. Zoals gisteren op de Roosendaalse Jan Vermeerlaan. In dienst van het Zwitserse Tudor klopte de 29-jarige Gelderlander op pure snelheid alle andere rappe mannen.

Zelfs een lekke band op zo'n vijftien kilometer van de meet kon voor De Kleijn geen roet in het eten gooien. ,,Het was het lang wachten op een andere fiets, maar dankzij mijn ploegmaats kon ik na een lange achtervolging toch nog op tijd terugkomen.” De mannen van Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara, zette hem zelfs in een goede positie af voor de eindsprint.”

De Kleijn won (voor Baby Dump) in 2017 de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, twee jaar later (voor Metec) de Druivenkoers in Overijse, weer twee later (voor het Amerikaanse Rally Cycling ) een rit in de Ronde van Turkije en dit seizoen voor het Tudor al Milaan - Turijn, voor onder meer Gaviria en Bouhanni. Of hij hoopt dat er na dit jaar wel een World Tour-ploeg voor hem op de stoep staat? De Kleijn haalt er de schouders bij op. ,,Ik zit goed bij Tudor. Voor het eerst heb ik een team om me heen die voor mijn sprints werkt.” En wat die World Tour betreft: ,,Deze ploeg heeft plannen om zelf een World Tour-licentie aan te vragen. Dus zit ik hier sowieso goed.”

Na de spurtzege van Mareczko op vrijdag en die van De Kleijn op zaterdag, staan de verwachte grote drie op het Zuid-Nederlandse sprintersbal nog altijd droog. Olav Kooij behoudt wel zijn gele leiderstrui, maar kwam niet aan sprinten toe omdat Jumbo-Visma hem niet in de juiste positie kon afzetten op de Jan Vermeerlaan. Sam Welsford van DSM bleef eveneens hangen in het middenveld en Astana-troef Mark Cavendish bolde achter in het eerste peloton over de streep.

Zondag kregen de drie een laatste kans op een ritzege in de afsluitende etappe rond Oosterhout. Die start om 13.00 op de Grote Markt van de Brabantse stad. Na een grote lus langs onder meer Vlijmen en Kaatsheuvel wordt de finish tussen 16.00 en 16.30 uur verwacht op de Slotlaan in Oosterhout.

Olav Kooij blijft leider in de ZLM Tour, maar baalt van weer een gemiste kans op een ritzege.