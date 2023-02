Zelfs een gebroken pols houdt Luijken niet tegen in een rugbyduel, zaterdag kan ze dat in Oranje laten zien

Ze is een van de jongste en speelt bij haar club Bredase op een andere positie. Toch kan de 19-jarige Mariet Luijken zaterdag tegen Zweden haar officiële debuut maken in Oranje. Voor ze het nieuws te horen kreeg, twijfelde de rugbyster of ze er bij zou zitten.

Mariet Luijken is nog een tiener, maar behoort tot de beste rugbyvrouwen van Nederland. ,,Of ik de jongste in het team ben weet ik niet zeker, maar ik ben wel één van de jongste”, zegt ze. De speelster van Bredase maakt niet alleen deel uit van de trainingsselectie van het nationale team die bestaat uit 36 speelsters, maar ze kreeg maandag ook te horen dat ze in de wedstrijdselectie van 23 rugbysters voor het duel met Zweden zit.

Dat had ze niet verwacht. ,,Het is net wel of net niet, maar dit jaar denk ik nog net niet”, vertelt de 19-jarige net voor de bekendmaking van de wedstrijdselectie over wat haar verwachting was. ,,Ik ben op een andere positie neergezet dan ik al heel mijn leven speel en heb concurrenten die professioneel in Spanje rugbyen.” Zoals Quen Makkinga, ze speelde in het verleden bij Bredase, maar komt nu uit voor Pingüinos Rugby Burgos.

Meer jagen en tackelen

Op haar zesde begon Luijken met rugbyen. Bij haar club speelt ze als flanker, maar in oranje is de 19-jarige center. Is het niet fijner om bij Bredase op dezelfde positie te spelen als in het nationale team? ,,Aan de ene kant is het fijn zodat je op die positie kunt oefenen, maar het niveau is niet te vergelijken. De ereklasse is weliswaar het hoogste niveau in Nederland, maar internationaal moet je zoveel meer kunnen. Als flanker moet je meer jagen en tackelen en dat wil ik ook behouden.”

Met haar club Bredase speelt ze dit seizoen in de ereklasse. Tijdens de slotfase van het vorige seizoen, toen de promotie werd bewerkstelligd, stond Luijken langs de kant. Tegen Tilburg liep ze een polsblessure op. ,,Ik viel en brak mijn pols. Het was een rottige breuk en heb een half jaar in het gips gezeten. Tot een maand geleden was het gebroken. Door het strak in te tapen kon ik dit seizoen wel spelen, maar het beperkte me wel in de passing.”

Doorstromen

Ondanks dat is ze niet heel verrast dat ze deel uitmaakt van de trainingsgroep. ,,Ik moet er wel hard voor werken, maar de topgroep in Nederland is niet heel groot. Ik heb in verschillende jeugdselecties gespeeld. Als je je blijft ontwikkelingen dan stroom je door.” Dat leidde nog niet tot een officiële interland, maar eind vorig jaar mocht ze wel het oranje shirt aantrekken in een oefenwedstrijd tegen het nationale studententeam.

Haar ambitie voor nu is om voor Nederland uit te komen. Ook droomt ze ervan om als professional in het buitenland te spelen. ,,In de winter heb ik wel gekeken of er mogelijkheden waren, maar vanwege mijn opleiding denk ik dat het nu niet te combineren is.” Ze volgt in Nijmegen, waar ze woont, de opleiding Leraar Lichamelijke Opleiding (ALO). ,,Een rugbycarrière is niet onbeperkt, dus wil ik mijn opleiding afronden voor later.”

Lange dagen en slapen in de trein

Daarom maakt ze lange dagen. Op maandag wordt er met het nationale team getraind in Amsterdam, ze traint bij haar club in Breda en dan zijn er nog de wedstrijden. ,,Ik zit veel in de trein, maar dat heb ik er voor over.” Als ze aan het reizen is luistert ze naar muziek en probeert ze iets voor school te doen. ,,Vaak lukt dat niet, omdat ik meestal vanwege de vermoeidheid in slaap val.”

Het harde werk heeft ervoor gezorgd dat ze zaterdag haar debuut kan maken tegen Zweden. De wedstrijd in Amsterdam begint om 16.00 uur. Volgende week zondag speelt oranje in Barcelona tegen Spanje.

Volledig scherm Mariet Luijken © Zelf aangeleverde foto