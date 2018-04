Zeges voor DSO en Keep Fit'70, Juliana deelt punten met Paal Centraal

TWEEDE KLASSE H DSO - ODO 15-11 (9-5). ,,We hebben ontzettend goed verdedigd", vertelde DSO-coach Mandy Wigant na afloop. ,,ODO scoort makkelijk, dat we hen slechts elf doelpunten toestaan zegt veel."

TWEEDE KLASSE I Paal Centraal - Juliana 19-19 (13-13). Juliana baalde van het gelijkspel op bezoek bij Paal Centraal. ,,We moeten weer even wennen aan de omstandigheden op een lager niveau", vertelde Juliana-coach Arthur Snijder. ,,In de tweede helft liepen de irritaties bij mijn spelers hoog op. We moeten beter met de omstandigheden om kunnen gaan."

DERDE KLASSE K Zaamslag - Scheldevogels 13-10 (8-5). Naar mate de wedstrijd vorderde kreeg Scheldevogels een lesje in effectiviteit. ,,Onze verdediging heeft lang stand gehouden, maar onze afwerking was niet goed genoeg om vandaag te kunnen winnen", vertelde Scheldevogels-coach Nico van Krunkelsven.

DERDE KLASSE L

Keep Fit '70 - Dordrecht 23-9 (13-5).

Er heerste flinke opluchting bij Keep Fit'70 na de ruime overwinning op Dordrecht. ,,Ons spel was al langer goed, nu hebben we dat ook in de score uit kunnen drukken", reageerde Keep Fit-aanvoerder Janneke Seijstermans opgelucht.