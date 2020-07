YuniQQ haalt toptennis naar West-Brabant: ‘Met Kiki hebben we maar één internationale uitschieter’

De naam trekt meteen de aandacht. YuniQQ. Natuurlijk, we begrijpen meteen waar het van afgeleid is. En er is ook wel degelijk over nagedacht, zo bevestigt het team van drie academietrainers: Eric Hoppenbrouwers, Rick Vleeshouwers en Eric Kuijlen. De tennisacademie YuniQQ, die in september start in De Stok in Roosendaal, gaat toptennis faciliteren.