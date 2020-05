Yentl Leemans: 'Te weinig ego in me voor de top'

Dik twee jaar geleden ging plotseling de knop om bij de toen 21-jarige Yentl Leemans. Ze was bezig aan haar derde seizoen in de hoofdklasse bij middenmoter Hurley, had twee jaar in Jong Oranje gehockeyd en met dat team een zilveren medaille gewonnen op het WK 2016 in Chili, maar opeens dacht ze: ,,Is dit wel wat ik wil? Vind ik dit nog wel leuk?"