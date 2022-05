Wouwse Plantage gedegradeerd uit hoofdklasse golf: ‘Het is jammer, maar we hebben ons best gedaan’

Na twaalf jaar onafgebroken in de hoofdklasse golf gespeeld te hebben, is Wouwse Plantage gedegradeerd. ,,Het is ontzettend jammer, maar we kunnen er niets meer aan veranderen.”

Captain Fleur van Eijndhoven was er twaalf jaar geleden al bij toen de golfsters van Wouwse Plantage naar de hoofdklasse promoveerden, tien van de twaalf seizoenen maakte ze deel uit van het team. ,,Het is heel mooi dat we twaalf jaar in de hoofdklasse gespeeld hebben. Iedereen baalde natuurlijk even. Het is jammer, maar we hebben ons best gedaan en het mocht niet zo zijn”, vertelt Van Eijndhoven met enige berusting in haar stem. ,,Het was een sportieve wedstrijd en het is ons niet gelukt, dan kan ik dat wel accepteren.”

Aan het begin van de competitie kon Van Eijndhoven moeilijk inschatten hoe de verhoudingen in de hoofdklasse waren na twee coronaseizoenen waarin geen competitie gespeeld werd. ,,We wisten dat er een tweedeling in de competitie zou zijn en dat we aan de onderkant zouden moeten strijden met Rosendaelsche, Prise d’Eau en Amelisweerd 2. Die onderlinge verhoudingen konden we niet inschatten”, vertelt Van Eijndhoven.

Rosendaelsche bleek al snel een sterk team te hebben dat een maatje te groot was. ,,Dus moesten we van Amelisweerd 2 winnen, aan die plicht hebben we voldaan. Vervolgens moesten we met Prise d’Eau uitmaken wie de herkansing in zou gaan”, legt Van Eijndhoven uit.

Dicht bij elkaar

Voor Wouwse Plantage viel het kwartje tegen Prise d’Eau de verkeerde kant op. ,,De uitslag was niet onterecht, maar we hadden ook kunnen winnen”, blikt Van Eijndhoven terug. ,,Het lag heel dicht bij elkaar, maar we zijn uiteindelijk wel twee stappen verwijderd van handhaving in de hoofdklasse.” Want als Wouwse Plantage gewonnen had van Prise d’Eau en een plaats hoger geëindigd was in de hoofdklasse, had het ook nog de play-off tegen Amelisweerd 1, de nummer vijf van de andere poule, moeten winnen. Die wedstrijd werd door Prise d’Eau gespeeld en zij verloren. ,,Dus die hadden wij misschien ook wel verloren”, klinkt het realistisch.

Volgend jaar zal het team van Wouwse Plantage weer gaan strijden om terug te keren in de hoofdklasse: ,,Het kampioenschap zal ons doel zijn, maar we moeten het dan opnieuw opnemen tegen Prise d’Eau, dus het zal niet makkelijk worden”, blikt Van Eijndhoven alvast vooruit. ,,We hopen ons als team goed te ontwikkelen. We doen het altijd met speelsters van de club en hebben het ontzettend leuk met elkaar, we leven er iedere week weer naartoe. Het zijn altijd hele lange en leuke dagen.”

Fleur van Eijndhoven - Wouwse Plantage D1