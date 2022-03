Wouwse Plantage al twaalf jaar op rij actief in de hoofdklasse van het golf: ‘Dat is bijzonder’

Afgelopen zaterdag is de golfcompetitie weer gestart. Wouwse Plantage is actief in de hoofdklasse, het hoogste niveau. Teamcaptain Fleur van Eijndhoven vertelt over het seizoen.

Jullie komen nu voor het twaalfde achtereenvolgende jaar uit in de hoofdklasse. Hoe bijzonder is dat?

,,Dat is bijzonder. Sinds de promotie vanuit de eerste klasse hebben we ons ieder jaar gehandhaafd. Dat doen we altijd met speelsters van de golfclub, we benaderen nooit actief speelsters om bij ons te komen.”

De beste golfers zien de competitie als voorbereiding op toernooien in de zomer of nemen helemaal niet deel. Hoe belangrijk is de competitie voor jullie?

,,Voor ons is de competitie leuk omdat het een teamgebeuren is. Wij bloeien dan op. We hebben het heel gezellig met elkaar en dat vinden wij ook belangrijk. Wij zijn niet full-time met golf bezig. Amber Somers en Sophie Muljono hebben die tijd gehad, maar voor werk gekozen. Voor mij is de tijd van het hele land doorrijden voor een golftoernooi ook voorbij. Met Linda van Poll, Julia Franken en Linda Groenenstein hebben we een heel leuk team. Helmy Bruning en Tessa van Overveld zijn onze reserves.”

Afgelopen zaterdag verloren jullie de eerste competitieronde met 18-0 van Eindhovensche, zijn jullie daarvan geschrokken?

,,Nee, het was een ingecalculeerde nederlaag. Eindhovensche is vorig jaar in het alternatieve finaleweekend landskampioen geworden. Het zijn allemaal jonge speelsters die full-time met golf bezig zijn en in de tussentijd nog beter zijn geworden. Ze waren een maatje te groot voor ons.”

Wat is jullie doel voor dit seizoen?

,,We willen ons opnieuw handhaven in de hoofdklasse. Er is een tweedeling in de poule. Eindhovensche, Noordwijkse en De Pan zijn van een ander niveau. Met Rosendaelsche, Amelisweerd en Prise d’Eau moeten we uitmaken wie in de hoofdklasse blijft.”

Dit weekend spelen jullie bij Amelisweerd tegen Rosendaelsche, wat zijn jullie verwachtingen?

,,Het is lastig in te schatten. Vorige week waren zij gastvrouw, dus hebben we ze niet zien spelen. Maar gezien hun status als promovendus verwachten we een goede kans te maken.”

Volledig scherm Wouwse Plantage dames 1, met rechtsboven Fleur van Eijndhoven. © N.v.t.