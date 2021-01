Wouter de Graaff over zwartste Dakar-moment: ‘Toen ik zijn motor zag zonder iemand erbij, had ik al zo’n raar gevoel’

familiebanden Achterneef Wout verbaast oudoom Jos al jaren

26 december Wout van Aert is dit jaar in België nog groter geworden dan hij al was. Oudoom en oud-prof Jos van Aert staat iedere keer weer versteld van de volgende stap die de zoon van zijn neef Henk weet te zetten. Een terugblik op een wonderlijk jaar in de geschiedenis van een wielergekke familie.