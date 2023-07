Wout Poels, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel zijn Drie van Chaam in de vernieuwde Acht

Een ritwinnaar (Wout Poels), de winnaar van de groene trui en minstens vier ritzeges (Jasper Philipsen) en de man die dit voorjaar zowel Milaan-San Remo als Parijs-Roubaix won (Mathieu van der Poel). ,,Dat zijn toch drie mooie namen”, vinden ze in Chaam, waar een sterk verjongd organisatiecomité de Acht komende woensdag een nieuw, fris gezicht wil geven.

Van der Poel mag dan bezig zijn aan een Tour waarvan hij zich iets meer had voorgesteld. ,,Maar hij heeft dit voorjaar wel twee grote koersen gewonnen. Dat mogen we niet vergeten.” Eerder gaf contractenmakelaar Martin van Steen van Cycling Service aan dat Mathieu van der Poel een renner is die iedere criteriumorganisatie sowieso op haar verlanglijstje heeft staan.