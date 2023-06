‘Wordt Niels Laros de Femke Bol bij de mannen? Het zou kunnen’

De grote baas Jos Hermens maant hem constant om het rustig aan te doen, maar tijdens de wedstrijden is daar bij Niels Laros weinig van te merken. Zo ook gisteren tijdens de FBK Games. De 18-jarige Oosterhouter liep daar op de 1500 meter in een boemelrace naar de vierde plaats en weer een persoonlijk record. ,,Op een talent als Niels moet je zuinig zijn.”

Na weer een sterk gelopen race zit Niels Laros in een volgepakt Fanny Blankers Koen Stadion minutenlang bij te komen tegen een dranghek. Jos Hermens verliest zijn pupil ondertussen geen moment uit het oog. ,,Hij heeft hoofdpijn”, laat de baas van Global Sports Communication de wachtende pers ondertussen weten.

Zelf zegt hij als junior steeds te hebben moeten overgeven na een dergelijke inspanning. ,,Tot iemand me een beker koffie liet drinken. Ik dronk nooit koffie, maar na dat bakkie hoefde ik na een race nooit meer kotsen. We moeten nu gaan zoeken wat voor Niels helpt.”

Het mag duidelijk zijn. Bij Global Sports zijn ze zuinig op hun jongste groeibriljantje. ,,Op een talent als Niels móet je ook zuinig zijn”, verzekert Hermens. Wanneer Laros weer enigszins is bijgekomen van zijn 1500 meter, geeft ook Ellen van Langen hem een knuffel. De voormalige olympische kampioene op de 800 meter (1992) waakt namens ‘het management’ eveneens over de jongste zoon van de Marcel Laros en Sandra Hofmans.

Op kantoor in Nijmegen kennen ze de valkuilen die op de loer liggen voor jeugdige toptalenten als Laros. Van Langen: ,,Ik zie in Niels ook iemand die te snel, te veel wil doen. Wat ik snap. We willen hem niet afremmen, maar denken wel aan het grotere plaatje.”

Dat plaatje is niet moeilijk te tekenen. De nu 18-jarige Scorpio-atleet liep vorig jaar het Europese juniorenrecord van de Noorse wereldtopper Jakob Ingebrigtsen uit de boeken. ,,Dat zegt veel, maar ook weer niet alles”, weet Van Langen. Het feit dat Laros de lijn dit seizoen doortrekt ondanks het feit dat hij er afgelopen winter lang uit lag met de ziekte van Pfeiffer, zegt misschien ook wel genoeg.

De vraag of Niels Laros na Femke Bol gezien mag worden als het volgende Nederlandse supertalent de loopnummers, gaat Van Langen dan ook niet uit de weg. ,,Het zou kunnen”, is het antwoord.

Na tien minuten is Laros klaar om na zijn 1500 meter de pers te woord te staan. ,,Die hoofdpijn hoort erbij”, klinkt het schouderophalend. Net als de appjes die hij na elke race krijgt van Hermens. ,,‘Rustig aan hè. Het komt wel goed’, krijg ik dan te horen. Ach, in de wedstrijden doe ik het nooit rustig aan, maar het gaat om een geleidelijke opbouw om uiteindelijk heel goed te worden.”

In de wedstrijden toont Laros volgens Van Langen ook zijn kracht. ,,In de races kan Niels heel erg boven zichzelf uitstijgen. In de trainingen is hij ook goed, maar daarin steekt hij niet zo ver boven de anderen uit als in de wedstrijden.”

De race zondag in Hengelo was een zogenaamde langzame boemelrace. Desondanks knalde Laros in de finale naar weer een persoonlijk record: 3.38,34. ,,Een beste tijd voor zo’n race ja, maar ik heb hem zelf nog niet gezien”, verzekert de Oosterhoutse tiener. ,,De tijd maakt me niet uit. Het ging me vooral om de opbouw van de race. Die was goed en daar kan ik weer veel van leren.”

Volledig scherm Archieffoto: Niels Laros. © Pix4Profs/ Gino van Outheusden