Woensdrechtse Wielerzomer is gestart met bloedsnelle eindsprint en veel wegblijvers, maar: ‘We gaan er geen zielig verhaal van maken’

Een welver­diend applaus voor gouden Malou in Breda: ‘Het is niet altijd gemakke­lijk geweest’

10 augustus Malou Pheninckx maakte haar Olympische debuut op haar 30ste verjaardag en sloot de Spelen af met een gouden medaille. Bij thuiskomst in Breda was de hele straat versierd, lagen er kindertekeningen in de brievenbus en klonk er applaus. ‘Heel bijzonder allemaal.’