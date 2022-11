WK-ganger Postelmans blijft toch bij honkballers Twins: ‘Ik wilde hem dolgraag behouden’

Het zijn gouden honkbaltijden voor Koen Postelmans. De rechtshandige 22-jarige werper is net terug van het WK in Taiwan met Oranje onder 23. Oranje leverde met een achtste plaats de beste prestatie ooit op dit wereldplatform. Tweemaal kwam hij in actie. Tegen Cuba had hij pech toen hij zich al in de eerste inning met een handblessure moest laten vervangen. Verderop in het toernooi imponeerde hij door in vier innings als reliever Venezuela van het scoren af te houden.