Wisselvalligheid breekt Atak'55 op

Juliana heeft rust in het hoofd nodig in de eerste klasse

18:00 ,,Ik ben heel benieuwd hoe de ploeg zich gaat gedragen wanneer we met teleurstellingen te maken krijgen." Want dat korfbalvereniging Juliana nederlagen zal gaan incasseren, daar is coach Arthur Snijder realistisch over, na de promotie van vorig seizoen naar de eerste klasse in de zaalcompetitie. De trainer kijkt vast vooruit naar komend weekend, de start van het seizoen.