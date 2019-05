Winnend Pelikaan verzekert zich van promotie naar tweede klasse

Timo de Geus trotseert wind bij Vlietloop

27 april Liep hij de eerste helft van de Vlietloop over een halve marathon nog in gezelschap van tien kilometer winnaar Huub Maas (THOR) en Ricardo Sint Nicolaas (Flakkee), de resterende elf kilometer voltooide Timo de Geus in zijn eentje. Ondanks de stevige wind lukte dit de atleet uit ‘s Gravendeel in een dik pr van 1.10.29.