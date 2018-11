Winnend Breda zet concurrentie op zeven punten achterstand

MANNEN

EERSTE KLASSE B

Rijswijk - Warande 3-3 (2-2).

Warande had graag winnend de eerste seizoenshelft afgesloten, maar in Zuid-Holland had het ook pech in de afwerking. Onder meer de paal stond meer treffers in de weg. Na de pauze werd weliswaar een voorsprong behaald, maar de Oosterhouters moesten een puntendeling toestaan. Voor Warande scoorden Thom van Langh, Thom van der Schoof en Raphaël Korse.

Etten-Leur - Roomburg 1-1 (0-0).

Voor de pauze golfde het spel over en weer, maar werd er niet gescoord. In de tweede helft was het beeld hetzelfde, al kreeg Etten-Leur meer strafcorners te nemen. Uiteindelijk werd één ervan benut door Jurriën Smits.

TWEEDE KLASSE B

Voorne - Pelikaan 1-3 (0-0).

Doelpunten: Freek van Sint-Truyen, Emile Coumans en Huub Claessens.

DERDE KLASSE B

Hoeksche Waard - Tempo 2-2 (0-1).

Doelpunten: Nick Matthijs en Sjoerd Meijlink.

VROUWEN

EERSTE KLASSE B

Breda - Zoetermeer 2-1 (1-1).

In de eerste twintig minuten was Breda beter, maar werd dit niet in de score uitgedrukt. Na de pauze werd op wilskracht alsnog de tiende winst van het seizoen geboekt. Voor Breda scoorden Meike Warnier en Kiki van der Kreek.

Zwart-Wit - Houten 1-1 (0-1).

Zwart-Wit had tegen de directe concurrent om de tweede plaats nog goede zaken kunnen doen, maar door de puntendeling bleef het verschil vier punten. In een mindere tweede helft maakte Marre van Poppel de gelijkmaker.

Craeyenhout - Warande 2-2 (1-1).

Voor veel speelsters was het duel in Den Haag speciaal. Gijs Hessels, de vorige coach van Warande, coacht dit seizoen Craeyenhout. Floks van der Beek maakte voor rust gelijk. Kort na de break zorgde Pam Ligtvoet voor een voorsprong. Een driepunter in Den Haag zaten er niet in.

TWEEDE KLASSE B

Etten-Leur - Derby 4-3 (0-1).

Doelpunten: Mirte Monde (2), Carlijn Monden en Mariëlle de Boer.