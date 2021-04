‘Winnaar’ Servais Knaven heeft te doen met zijn aanklampende dochter Britt

Team Ineos Grenadiers vierde woensdag een bescheiden feestje, nadat kopman Tom Pidcock in Overijse de Brabantse Pijl brutaalweg had afgepakt van topfavoriet Wout van Aert. ,,Iedereen is heel blij, maar we beseffen ook dat de Amstel Gold Race er al weer aankomt”, zegt Servais Knaven als de ploeg is neergestreken in hun hotel in Maastricht.