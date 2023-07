Windlezen gaat aanstormend hangboogtalent Senna Roos goed af op NK: ‘Goede oefening voor WK in Berlijn’

Senna Roos (20) is de rijzende ster van het Nederlandse handboogschieten. Dat bevestigde hij zaterdag in Ulvenhout met een zilveren NK-medaille. Een paar jaar geleden schoot hij nog voor België. ,,In Nederland is de sport beter georganiseerd.”

Uitgerekend als Senna Roos en Steve Wijler zaterdag op het punt staan hun eerste pijlen in de NK-finale te schieten, gaan de hemelsluizen open boven het veld van Alliance d’Amitié (opgericht in 1851!). Opgejaagd door buienradar heeft de organisatie er de hele middag een flink tempo in gehad. De boogschutters lopen een half uur voor op schema. Alleen de finalisten van het koningsnummer met de olympische recurveboog houden het niet droog.

Oefening voor WK-debuut

Eigenlijk is de vlagerige wind de hele dag een grotere uitdaging. Senna Roos weet er wel raad mee, gezien zijn opmars tot in de finale ,,Een kwestie van proberen de wind te lezen en kijken hoe en waarop je moet richten. Als je de wind een beetje door hebt, lukt het wel. Maar niet genoeg om Steve onderuit te halen”, verklaart hij na afloop. Roos kan vrede hebben met zilver en gunt zijn trainingsmaatje uit de nationale selectie de titel. Steve Wijler was vooraf de gedoodverfde favoriet, ook door het ontbreken van titelverdediger Gijs Broeksma. ,,Dit was een goede oefening voor Berlijn over een paar weken. Daar verwacht ik dezelfde omstandigheden”, kijkt Roos uit naar zijn WK-debuut voor Nederland.

De geboren Bredanaar emigreerde op vijfjarige leeftijd naar het Belgische Hoogstraten. Zijn buurjongen deed aan boogschieten en dat leek de jonge Senna ook wel wat. Gaandeweg bleek hij er talent voor te hebben. ,,En dan sta je op een gegeven moment op een wereldbekerwedstrijd.”

Ik heb mijn diploma gehaald als meubelma­ker en kan me nu fulltime bezighou­den met handboog­schie­ten Senna Roos (20)

In 2018 veroverde hij als Belg brons op de olympische jeugdspelen in Argentinië. Eerder dat jaar verbeterde hij ook al het wereldrecord in zijn leeftijdscategorie. Om voor België uit te kunnen komen, liet zijn moeder zich naturaliseren tot Belgische. ,,Omdat ik nog minderjarig was, nam ik automatisch die nationaliteit over. Op mijn achttiende mocht ik kiezen en heb toen gekozen voor Nederland.”

De Vrolijke Schutters

Daar had Jacqueline van Rozendaal, de huidige bondscoach van TeamNL, een handje in. Zij was ook in Argentinië en sindsdien hield ze contact met het handboogtalent met Nederlandse roots. Zo reisde Roos regelmatig naar Rosmalen voor extra trainingen bij De Vrolijke Schutters, de club van Van Rozendaal. Hij is nog steeds lid van die vereniging, al is hij er weinig te vinden. Hij traint dagelijks met de selectie op Papendal. Onlangs is hij naar Nijmegen verhuisd. Alles voor de handboogsport.

,,Ik heb mijn diploma gehaald als meubelmaker en kan me nu fulltime bezighouden met handboogschieten. In België trainden we maar twee of drie keer per week samen met de selectie. Vanwege de betere begeleiding en het professionele programma ben ik overgestapt naar Nederland. Ja, de concurrentie is hier zeker groter, dat was wel een risico.” Om er lachend aan toe te voegen: ,,Maar tot nu toe heb ik er geen spijt van.”

Ook bondscoach Van Rozendaal is blij met de aanwinst uit België. ,,Als ik naar zijn groeicurve kijk, zit hij zelfs boven de lijn van Steve (Wijler, red.) toen die zo oud was als Senna nu. Buiten dat, Senna is een prettige persoonlijkheid om mee te werken.”