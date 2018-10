Willebrorder Dick Jaspers voor de vierde keer wereldkampioen driebanden

In de schaduw van de Piramide van Cheops begon Dick Jaspers op 2 oktober aan zijn jacht op zijn vierde wereldtitel in het driebanden. Hij noemde zichzelf geen topfavoriet, maar veegde in de poulefase de grond aan met zijn tegenstanders, met veruit het hoogste moyenne van alle deelnemers.

Maar in de kwartfinale en halve finale stond Jaspers diep in de partij nog achter. Een geweldig eindschot leverde in beide gevallen de winst op. Ook in de finale was zo'n slotstuk weer nodig. En wéér leverde Jaspers. Op het moment dat de druk het hoogst was, bleef de Willebrorder koel.