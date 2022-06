Willebrord Wil Vooruit dankzij blussende moeders tweede in de strijd tegen de klok en de hitte

De handdoeken die de zes mannen van JEGG DJR Academy kort voor de kort nog om de nek geslagen gekregen, kwamen rechtstreeks uit de diepvriezer. ,,De hele nacht ingelegen”, verduidelijkte teammanager Ceciel van Dongen. Even verderop bij de schaduwrijke plek waar het team van Willebrord Wil Vooruit zich klaarmaakt voor de clubcompetitie ploegentijdrit giet de moeder van één van de renners na het warm rijden (!) op de rollen nog maar eens wat ijskoud water uit over haar zoon. Iemand anders probeert met een geritseld oud koelvest van Sunweb zijn lichaamstemperatuur nog een beetje naar beneden te drukken.

,,We hebben als club geen koelvesten”, verduidelijkt Paul Meiland, de ploegleider van WWV. ,,Ieder probeert zich met eigen middelen voor te bereiden op wat er komen gaat. De vaders en moeders doen daarbij goed werk.”

Bij JEGG DJR geen rollen als warming up. ,,Daar geloven wij niet in”, zegt Van Dongen. ,,We rijden liever in formatie warm in de polder.” Eén ding is wel duidelijk. De beide West-Brabantse nemen de ploegentijdrit in Gilze bloedserieus. ,,We gaan voor het podium”, zegt een begeleider van WWV. ,,Dat durft ik niet meer zo hard te roepen”, reageert Meiland. ,,Maar toen ik deze week tijdens de training zei dat ze het rustig aan moesten doen omdat ze nog de zware koers van het weekeinde in de benen hadden, heb ik ze nog nooit zo hard rustig zien rijden.”

Volledig scherm De mannen van JEGG-DJR Academy trekken zich in Gilze op gang voor hun 22,4 kilometer. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

Uit alles blijkt dat ook JEGG-DJR op een podiumplaats mikt. Eenmaal vertrokken van het startpodium gaat het bij WWV al snel mis. Omdat de remmen van Kevin Reuvers haperen, schiet die in de eerst bocht al rechtdoor richting een houten schutting. ,,Ik was vooral bang dat ik de rest mee zou nemen in mijn val”, zei de Zevenbergenaar na afloop. Dat gebeurde niet, maar de boel was even behoorlijk ontregeld. JEGG-DJR had weer andere problemen. Frank van den Broek trok er zo hard aan, dat de mannen achter hem veel moeite hadden om het wiel te houden. ,,Ik kwam constant net niet in het wiel”, vertelde Marijn Maas later. ,,Door jou had ik een keer een hartslag van 213”, kreeg Van den Broek grijnzend van een ander te horen.

Vanaf de eerste van de drie ronden bleek wel dat Dutch Food Valley Cycling Club richting het goud aan het malen was. In de laatste ronde van 7,5 km wist WWV als enige een snellere tijd neer te zetten. Dat resulteerde op het einde in de tweede plek, op dertien seconden achterstand van de winnaar. Ook JEGG DJR kwam in de slotronde nog aardig op stoom en finishte als vijfde. De achterstand op WWV bedroeg slechts drie seconden en het verschil met nummer drie TWC De Kempen nog geen twee tellen. Het maakte de teleurstelling over het missen van het podium bij de Oosterhoutse formatie niet minder.

Vreugde was er wel bij Willebrord Wil Vooruit, waar Robin van Oorschot uit Klein-Zundert werd geroemd als de motor van het team. ,,We hebben er hard voor gewerkt”, vond Paul Moerland. ,,En het is mooi dat dat werk ook ééns een keer beloond wordt. Maar wel dus mede dankzij de hulp van de ouders om de jongens voor de tijdrit koel te houden.”

Volledig scherm Willebrord Wil Vooruit (links) op het podium van de ploegentijdrit in Gilze. Geheel links de ongelukkige Kevin Reuvers. Naast WWV winnaar Dutch Food Valley en nummer drie TWC De Kempen. © Ad Pertijs

Uitslag ploegentijdrit clubcompetitie: 1. Dutch Food Valley CC, 22,4 km in 26.57, 2. Willebrord Wil Vooruit 27.09, 3. TWC De Kempen 27.10, 4. John Deere NWVG 27.12, 5. JEGG-DJR Academy 27.12, 6. Swabo 27.13, 7. Sensa 27.16, 8. Hanzerenners 27.19, 9. West Frisia 27.31, 10. OWC De Zwaluwen 27.34.