deze week in.. 1997Wilfried Bastiaanse, dat was Basso, die als de vliegende postbode het ene na het andere criterium won. Dus ook het officieuze NK in 1997.

Thuis aan de keukentafel in Hoogerheide haalt Wilfried Bastiaanse de schouders nog maar eens op, als je vraagt naar zijn geheim. Wat maakte hem zo goed als criteriumrenner? Waren het zijn dagelijkse rondes als postbode door het buitengebied van zijn dorp. Had het feit dat hij in zijn tweede levensjaar bij een ongeluk een oog verloren er misschien mee te maken?

Koosnaampje

,,Ik denk daar allemaal niet zo diep over na”, verzekert de man die bij de fans nog altijd bekend is onder zijn koosnaampje Basso. ,,Zo extreem groot was die postroute niet en ik weet niet beter dan dat ik maar één oog heb”, zo moeten we het van hem in ieder geval niet in die hoeken zoeken. ,,Ik had het gewoon”, is het enige dat hij kan bedenken.

Wat Bastiaanse ‘had’ wist eind jaren negentig iedere wielerkenner wel. Want niemand die zo hard en scherp door een bocht kon rijden als Basso. ,,Hoe meer, hoe beter”, grijnst de West-Brabander. ,,Je moet ze goed aansnijden”, klinkt vervolgens meer als een open deur dan een gouden tip voor wie de bochten net wil kunnen nemen als hij deed in zijn beste jaren.

Quote Ik had het gewoon Wilfried Bastiaanse over zijn geheim

In die jaren reeg Basso de zeges aaneen. De bochten waren niet zijn enige wapen. ,,Op den duur kwam ik er ook achter, dat ik vanuit die bochten mijn snelheid goed vast kon houden. Als ik een klein gaatje had, was dat genoeg om de rest op afstand te houden.”

Als Bastiaanse vertelt hoe hij zijn koersen won, schetst hij een beeld dat doet denken aan de triomfen van Julian Alaphilippe. ,,Nou, nou.” Basso wil zich nu ook weer niet vergelijken met de Franse wereldkampioen. ,,Maar wat ik wel kon was twee of drie keer kort achter elkaar versnellen. Op den duur weet je natuurlijk ook wel hoe je een bepaald criterium het best kan winnen. Eerst kijken welke bocht het meest geschikt is om een gaatje te slaan. En dan wachten tot de finale voor de beslissende aanval. Ik had een goede eindsprint, maar alleen over de streep komen, is toch het mooist.”

Volledig scherm Bocht uitkiezen, gaatje slaan, gaatje vasthouden en hop ook de kermisronde van Roosendaal zit in de knip. © Ben Steffen

Aan het officieuze NK criteriums in Assendelft had Bastiaanse tot 1997 echter nog niet gedacht. Misschien omdat hij meer wilde zijn dan een coureur voor de rondjes om de kerk. In 1994 veroverde hij de leiderstrui in Olympia’s Tour. ,,De andere dag was ik die jammer genoeg ook weer kwijt.” Het maakte van hem echter wel een gerespecteerde renner van naam. Eentje ook die klassiekers gingen winnen.

Assendelft

Maar zijn grootste faam verwierf de Hoogerheidenaar toch als criteriumkoning. In 1997 meldde hij zich dan ook in Assendelft voor zijn eerste NK op dat onderdeel. ,,Veel kan ik me er niet van herinneren”, zegt Bastiaanse. ,,Mijn vader heeft gelukkig wel de kampioenstrui bewaard. (lachend) Volgens mij waren (plaatsgenoot) Henk van Hees en ik voorop gekomen en won ik daarna solo.”

De uitslag van die dag bevestigt dat: 1. Bastiaanse, 2. Van Hees. Het jaar erop herhaalde Basso het kunstje in Assendelft. ,,Het zijn ook de enige twee criterium-NK’s die ik, geloof ik, heb gereden.” In 1999 ging de titel in ieder geval naar Van Hees.

Begin deze eeuw nam het aantal zeges voor Bastiaanse langzaamaan af. ,,Als je ouder wordt, ga je toch minder risico’s nemen. Vandaar denk ik.” Zoals veel voor Basso giswerk blijft. Ook het aantal koersen dat hij in zijn carrière heeft gewonnen. ,,Dat heb ik allemaal nooit bijgehouden.” Het moeten er meer dan 150 zijn geweest. Een ding weet hij wel zeker: ,,Het was een mooie tijd om op terug te kijken.”

Darmkanker

Op zijn vijftigste is Basso al lang geen postbode meer. Hij is operator bij een bekende snoepfabriek in Roosendaal. Zijn laatste koers reed hij in 2008. Eén overwinning heeft hij nog wel behaald het afgelopen jaar. Die op de binnengeslopen darmkanker. ,,Gezien mijn conditie konden de doktoren de zwaarste aanval inzetten.” Met dank aan de fiets dus. ,,Ik ben nu schoon.” Aan de verlossende eindstreep is hij echter nog niet. Daarvoor moet eerst het probleem met zijn nieuwe slokdarm nog opgelost worden. Gelukkig heeft Basso altijd nog een tweede aanval achter de hand.

Volledig scherm Basso snijdt stijlvol een bochtje aan. © Foto Cor Vos