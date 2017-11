West-Brabantse handbalteams stellen teleur

MANNEN

TWEEDE DIVISIE B:

Rapiditas - Heerle 27-20.

,,Nog steeds geen punten maar we hebben nog steeds hoop", aldus een positief ingestelde Jan Weerden van Heerle.

G.H.V. - Witte Ster'75 31-22.

Op papier doen G.H.C. en Witte Ster niet veel voor elkaar onder. Toch bleek G.H.C. nu nog een maatje te groot.

HOOFDKLASSE B:

Dongen - WBC 36-23.

Dongen-trainer Rembrandt Lautenslager: ,,Op snelheid hebben we een voorspelbaar team overklast. In de tweede helft werden we onze eigen tegenstander want wij hadden veel verder kunnen uitlopen.''



VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B:

United Breda - Westlandia 23-29.

De nieuwe trainer van Breda, Maurice van Zeilst, kon zijn debuut niet opluisteren met een overwinning. ,,We hebben verloren omdat we het tempo niet konden volhouden.''

Dongen - BFC 22-27.

BFC was gedeeld koploper dus assistent-trainer Geert van Meersbergen wist dat het een lastige wedstrijd zou worden. Uiteindelijk konden de Dongense meiden niet voorkomen dat BFC de punten mee naar huis zou nemen.

HOOFDKLASSE D

Westlandia 2 - Heerle 29-24.

,,We winnen de tweede helft maar daar hebben we weinig aan", aldus Vallie Colditz van Heerle.

HMC - VHC 18-23.

Door dit verlies is de ploeg uit Raamsdonksveer in de problemen gekomen. Met vijf punten uit zeven wedstrijden is de degradatiezone dichtbij.