West-Brabantse coureurs verkennen NK-parcours: 'Alles zit erin'

Daar is onze klimgeit. Lachend begroeten zijn trainingsmaten Jan Maas, terwijl hij zijn fiets aan de voet van de Rijzendeweg tot stilstand brengt. De Huijbergenaar, die twee weken geleden tientallen kilometers lang het peloton in de Babygiro aanvoerde, arriveert samen met Essenaar Maarten van Trijp. Zijn trainingspartners voor vandaag: Moreno Hofland (Roosendaal), Sjoerd van Ginneken (Heerle), Wout van Elzakker (Hoogerheide), Bas Nieuwkoop (Roosendaal) én bovengetekende.

Vrolijk keuvelend trekt het gezelschap zichzelf vervolgens op gang, direct een van de scherprechters van het NK parcours in Woensdrecht bedwingend. Behalve Nieuwkoop en ikzelf rijden de renners die vandaag meerijden dit weekend hun NK. Hofland, Van Ginneken en Van Trijp bij de profs, Maas en Van Elzakker bij de beloften. Sprinter Van Trijp, eerder dit seizoen in Woensdrecht nog winnaar van het districtskampioenschap, voert het commando. ,,Zo zal het tijdens de koers niet gaan", klinkt het uitgelaten vanuit de groep. Het parcours smaakt de regionale favorieten duidelijk: ,,Alles zit erin", vertelt Hofland. ,,Kasseien, open stukken waar de wind vrij spel heeft, smalle stukken, technische stukken en twee klimmetjes.'' Maas: ,,Een massasprint lijkt me niet waarschijnlijk."

Slingeren

Sjoerd van Ginneken neemt over. De Heerlenaar kent het parcours al uit zijn hoofd: hij kwam al regelmatig een kijkje nemen. ,,Afgelopen week nog met de ploegleiding", vertelt de renner van Roompot. ,,Er is al gezegd dat we het niet gaan doen zoals vorig jaar tijdens het NK, toen we de vroege kopgroep zijn gaan terughalen. Dit jaar willen we zelf de juiste mannen mee hebben."

Na de eerste passage van de finish is het veel slingeren door Hoogerheide. Rechtsaf, linksaf, rechtsaf, linksaf, linksaf, rechtsaf. De Verlengde Duinstraat is een bijzondere straat voor Van Elzakker, hij woont hier. ,,Maar of ik daar een aanval plaats, durf ik nog niet te zeggen hoor", lacht hij wat onzeker. ,,Eerst maar eens zorgen dat ik bij het peloton blijf, daarna zien we wel verder."

Volledig scherm Overleg op de kruising Onderstal/ Scheldeweg. V.l.n.r.: Jan Maas, Sjoerd van Ginneken, verslaggever Thijs Roelen, Bas Nieuwkoop, Wout van Elzakker, Moreno Hofland en Maarten van Trijp. © Tonny Presser © 2018

Kasseien

Dan slaan we weer rechtsaf, linksaf, we steken de provinciale weg over, slaan linksaf en rijden dan bergaf de kasseien van de Bossestraat af. Aan het einde van de strook slaan we linksaf, nadat we worden begroet door een pauw. Met de kasseien begint de absolute finale van de omloop. ,,Vanaf hier zal het heel lastig zijn om nog op te schuiven voor de finish", beseft Van Trijp. De renner van het bescheiden Destil-Parkhotel Valkenburg hoopt dat het peloton hier zondag niet te veel uit elkaar gereden wordt. ,,In een sprint heb ik de meeste kans. Ik weet dat ik bij de eerste tien kan sprinten."

Veel hangt af van wat er na de kasseien zal gebeuren. Op de smalle polderweg die volgt heeft de wind vrij spel. Aan het einde van de Bossestraat slaan de renners linksaf, in volle vaart Woensdrecht weer in om de Rijzendeweg te bedwingen. ,,Als hier een renner als Niki Terpstra aangaat, zou hij het best tot de streep vol kunnen houden", beseft Van Ginneken. Van Trijp noemt een andere naam: ,,Deze finale is perfect voor Mathieu van der Poel." Bovenop de Rijzendeweg volgt immers een technische passage, een korte afdaling en een smalle klinkerweg. Een achtervolging organiseren lijkt daar lastig. ,,De sleutel ligt in handen van LottoNL-Jumbo", weet Hofland, als nieuweling ook al eens winnaar in Woensdrecht, over zijn ex-ploeg. ,,Als zij vol de kaart Groenewegen trekken, zullen zij zorgen dat er niemand weg kan rijden in de finale. Met de laatste bocht zo kort voor de streep, kan hij perfect afgezet worden."

Volledig scherm Een klim naar de finish over de Scheldeweg in Hoogerheide. V.l.n.r.: Maarten van Trijp, Sjoerd van Ginneken, Jan Maas, Wout van Elzakker, Moreno Hofland, Bas Nieuwkoop en Thijs Roelen. © Tonny Presser © 2018

Hellende aankomst

Toch vlakt Van Trijp Van der Poel ook in een sprint tegen Groenewegen nog niet uit. ,,Zijn aanzet is heel sterk. Zeker op zo'n hellende aankomst, waar je met een lage snelheid begint, heeft hij een kans."

In de beloftenkoers zullen er nog meer kansen voor aanvallers liggen, omdat er minder controle zal zijn. De SEG-ploeg van Maas is op papier de sterkste, maar heeft met zeven renners niet het numerieke overwicht dat LottoNL-Jumbo bij de profs wel zal hebben. ,,We zien wel hoe het loopt", blijft Maas, twee jaar geleden in dezelfde straat nog winnaar van het criterium in Hoogerheide, nuchter. ,,Voor mij zou een mooie prestatie hier een bonus zijn. Ik richt me vooral op buitenlandse etappekoersen. Maar het is natuurlijk heel mooi om hier een NK te rijden. Ik kijk ernaar uit."

De mannen sprinten er vandaag niet om, maar passeren rustig de oplopende aankomstzone. Waar de streep zondag precies zal liggen, is niet helemaal duidelijk. De conclusie van het zestal wel: ,,Dit rondje is niet te onderschatten", besluit Hofland. ,,Meer dan dertig renners zullen niet in de eerste groep overblijven."