West-Brabants voetbalsucces in Thailand: De Leeuw scoort in de jungle

Het is half acht in de Thaise avond (half drie ’s middags in Nederland) als Melvin de Leeuw zijn telefoon opneemt. Hij heeft er net een training opzitten bij zijn club Chiangmai United. Anders dan in Nederland wordt er in Thailand wel doorgetraind. ,,De competitie ligt stil tot 2 mei, maar we kunnen hier wel een paar keer week op ons complex terecht. Er zijn in Thailand veel minder coronabesmettingen dan in Europa. Zeker hier in Chiang Mai.”