West-Brabants onderonsje in de volleybal eredivisie: Dongense Jolijn de Haan te sterk voor Bavelse Julia Kee

Een West-Brabants onderonsje in de eredivisie van het volleybal. Julia Kee uit Bavel (Voltena) en de Dongense Jolijn de Haan (Sliedrecht Sport) stonden tegenover elkaar. Regerend landskampioen Sliedrecht Sport was logischerwijs sterker dan eredivisiedebutant Voltena.

Het was eenvoudig te voorspellen dat Sliedrecht Sport de winst zou pakken, maar Voltena hoopte het de bezoekers lastig te maken. Een echte wedstrijd werd het nooit. Sliedrecht Sport was een maatje te groot voor Voltena. Desondanks genoot Kee van de avond. ,,We hebben er jarenlang naartoe gewerkt om hier tegenover de landskampioen te staan. We mogen heel trots zijn dat we er nu staan”, vertelde Kee na afloop.

De wedstrijd op zich was daarmee al een mijlpaal voor Voltena. Al was het voor De Haan en haar ploeg een wedstrijd als alle anderen: ,,We merken niet dat we als de landskampioen op bezoek komen, voor ons voelt het niet zo. We moeten het dit jaar gewoon weer laten zien.”

Taakgericht

Dat deden de bezoekers. Voltena kon het niveau van Sliedrecht Sport in het begin van de eerste set bijbenen, maar halverwege sloegen de bezoekers een gat. ,,Dan zie je dat we niet lang genoeg bij kunnen blijven, daar moeten we aan werken", gaf Kee aan. ,,Ik denk dat we iets te weinig initiatief namen en we moeten taakgericht blijven spelen. Het klinkt misschien gek, maar als je dat als individu doet, speel je beter als team.”

Sliedrecht Sport haalde de set binnen en eenzelfde scenario voltrok zich in de tweede set. ,,Alleen in de derde set hebben we het Sliedrecht Sport echt lastig kunnen maken. We speelden met meer lef en namen meer risico, dat pakte goed uit”, analyseerde Kee. Bovendien liet Voltena zien over veel doorzettingsvermogen te beschikken. Geen enkel punt werd cadeau gegeven, ook niet richting het einde van de wedstrijd.

Al voelde De Haan de druk van de thuisploeg niet echt. ,,Het was geen spannende wedstrijd, ik ben nooit bang geweest dat we een set weg zouden geven”, stelde ze overtuigd. ,,In het begin zochten we even de juiste afstemming en daarna liep het goed. Op de beslissende punten zetten we een versnelling in en dan maken we het af.”

Jolijn de Haan van Sliedrecht Sport (nummer 4) vreesde geen moment setverlies tegen Voltena.

Titelstrijd

De Haan analyseert met dezelfde vastberadenheid waarmee Sliedrecht Sport op het veld stond en dat leidt tot goede resultaten. Sliedrecht Sport moet alleen het talententeam ‘22' voor zich dulden op de ranglijst. ,,Maar zij spelen uiteindelijk niet mee in de play-offs om de titel, dus wij staan er het beste voor.”

Ook met de andere doelstelling gaat het voortvarend: ,,We staan in de bekerfinale en dat is na de uitschakeling vorig jaar iets waar we op gebrand zijn. Vorig jaar kwamen veel spelers net uit quarantaine na een corona besmetting en werden we in de kwartfinale uitgeschakeld.”

En Kee hoeft zich met Voltena ondanks de 12e plaats op de ranglijst geen zorgen te maken. De Nederlandse volleybalbond heeft namelijk al besloten dat er geen degradatie uit de eredivisie plaatsvindt dit seizoen.