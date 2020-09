Wereldtop komt naar coronaproof biljarttoernooi in Brabant, Ziggo Sport zendt drie dagen lang uit

Nieuwelin­gen Vos en Kemp nu al waardevol voor foutloos Twins

26 juli Twins is het seizoen uitstekend met een 'sweep' begonnen. Alle drie de duels werden in winst omgezet tegen Storks. Uit werd het 4-12 en 1-7. In Oosterhout ging het moeizamer en werd de 5-3 in de laatste innings over de streep getrokken door twee fraaie dubbelspelen van de jonkies Mick Vos en Tyriq Kemp. Dit van Neptunus afkomstig duo bewijst nu al een aanwinst voor de ploeg van coach Jeffrey Arends, want ook aanvallend sprongen zij er uit. Twins heeft als enig team geen punt verspeeld.