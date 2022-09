Wereldbekercross Rucphen van de baan: ‘Op de grote drie kun je niet bouwen’

veldrijdenGeen wereldbekercross veldrijden deze winter in de carrousel van Rucphen. De organiserende stichting krijgt het evenement niet rond op een ‘financieel verantwoorde’ manier. Ook een ‘gewone’ cyclocross zit er dit seizoen niet in. ‘Want dit gaat ons niet in de koude kleren zitten.’

,,Het gaat om heel veel geld”, zegt voorzitter Kees Kools over het financiële gat waar hij en zijn stichting de afgelopen maanden tegen aanhikten om de organisatie van de op 30 oktober geplande wereldbekercross in Rucphen rond te breien. Om hoeveel geld precies? ,,Te veel in ieder geval om als stichtingsbestuurders te verantwoorden naar onze gezinnen toe.”

Dat Kools ervan baalt dat de Rucphense wereldbekermanche van de baan is, is hoorbaar een understatement. ,,Dit is verre van leuk. Het is in ieder geval niet het beeld dat je hebt van een hobby.” Een wereldbekermanche in huis halen is eervol, maar er hangt wel een prijskaartje aanvast. Aan basiskosten (prijzengeld, afdracht aan organisator Flanders Classic, parkoers bouwen) is de stichting zo’n twee ton kwijt. Daarbovenop komt nog de bouw van een een VIP-locatie en publieksfaciliteiten. Rucphen verwachtte te moeten gaan werken met een budget van tussen de 300.000 en 400.000 euro.

Een hele zomer is vergeefs geprobeerd het benodigde dat geld bij elkaar te krijgen. Kools wijst op het feit dat ‘we het economische tij niet mee hebben’. Daarnaast is het volgens hem lastig om in te schatten hoeveel toeschouwers er in Nederland op een wereldbekercross afkomen. Veel hangt af van wat de Grote Drie - Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock - deze winter gaan doen. ,,Je moet het geluk hebben dat ze aan de start verschijnen, want dan tref je het met het aantal toeschouwers dat binnenkomt. Maar daar kun je dus niet op plannen of bouwen.”

In België is de recette minder afhankelijk van het wel of niet komen opdagen van de Grote Drie. ,,Het veldrijden leeft daar veel meer dan bij ons”, weet Kools. Toch heeft ook de cross in Dendermonde haar wereldbekermanche teruggegeven aan Flanders Classics. ,,Omdat we financieel niet het risico willen lopen dat we voor een derde keer zonder publiek moeten organiseren. Corona is immers nog steeds niet helemaal weg”, zegt organisator Jurgen Mettepenningen. Nieuwkomer Londen heeft zich eveneens teruggetrokken. Dublin, Gavere en Maasmechelen nemen de plaats in van de drie afgehaakte wedstrijden.

Over de vraag hoe het nu verder gaat met de door Camiel's Carrousel bekend geworden Cyclocross Rucphen, zegt Kools het antwoord nog niet te weten. ,,Daar zijn we nog niet aan toe. Waar we de afgelopen maanden voor stonden is ons niet in de koude kleren gaat zitten. Je moet ook weten dat we maar een kleine stichting zijn. Maar wel één die al wel het hoogste heeft weten te bereiken wat er voor ons te bereiken valt.” Zo tekende Rucphen de afgelopen drie winters voor een wereldbekerwedstrijd en twee nationale kampioenschappen. Eén ding weet hij ook: ,,Dat het verdomd moeilijk is om op dat niveau te blijven organiseren.”