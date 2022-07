Wereldbeker in Luzern smaakt naar meer voor Maxim den Boogert

Maxim den Boogert nam dit weekend deel aan de wereldbekerwedstrijd in Luzern. In de lichte dubbelvier eindigde de roeier van Dudok van Heel op de tweede plaats.

,,Het is goed gegaan. We zijn tweede geworden, maar er deden maar twee boten mee”, vertelt Den Boogert (22). ,,Er zijn drie wereldbekerwedstrijden en de deelnemende teams zijn verspreid over die wedstrijden. Het is zonde dat er nu maar één tegenstander was. Bovendien is de lichte dubbelvier geen olympisch nummer, dat zorgt er ook voor dat er minder deelnemers zijn.”

Desondanks is Den Boogert tevreden met de prestatie. ,,We hebben de beste tijd van het hele seizoen neergezet. De Duitse ploeg was net iets beter, maar het was een spannende race.” En dat de Duitse ploeg iets sterker was, is geen schande. ,,Het is een ervaren ploeg en een van hen is wereldkampioen onder 23 jaar.”

,,Op vrijdag was er een testrace. We hebben de eerste 1250 meter van de wedstrijd gevaren en daarna rustig uitgevaren. Na die 1250 meter lagen we voor op Duitsland. Zij deden het op dezelfde manier.”

Dat gaf de ploeg een goed gevoel voor de finaledag. ,,Maar toen lagen zij net wat voor en moesten wij de hele race achter ze aan jagen. Dat lijkt misschien een detail omdat je gewoon zo hard mogelijk moet gaan, maar dat is een wezenlijk verschil”, kijkt Den Boogert terug. ,,We hebben een goede race gevaren. We zijn nog onervaren en kunnen nog veel verbeteren, dat biedt perspectief.”

Lichte boten

Want met zijn nieuwe ploeggenoten, die actief zijn bij andere verenigingen, heeft Den Boogert pas twee maanden getraind. ,,De Nederlandse Roeibond investeert meer in de zware boten, omdat die nummers na de Olympische Spelen in Parijs op het programma blijven staan, de lichte boten verdwijnen na Parijs 2024.”

Zo kwam Den Boogert officieel niet als Team NL uit op de wereldbekerwedstrijd, maar als talententeam. ,,We moesten dan ook alles zelf regelen. Bovendien weten we nu nog niet of we deel mogen nemen aan het EK in augustus.”

Parijs 2024 is een ambitieus doel voor Den Boogert. ,,De lichte dubbelvier is geen olympisch nummer, maar in de lichte dubbeltwee heb ik nog één kans, dat is na 2024 ook geen olympisch onderdeel meer. Ik wil de komende jaren kijken hoe dichtbij ik kan komen. De Olympische Spelen zijn een ambitieus doel, maar ik train er iedere dag voor. Dan zou het gek zijn om te zeggen dat ik er niet voor ga. Ik doe er alles aan en dan moeten we zien of het lukt, dan heb ik er in ieder geval alles aan gedaan.”

Opengesteld

Den Boogert begon al op achtjarige leeftijd met roeien. Door zijn ouders kwam hij met de roeisport in aanraking. Via een oud-huisgenoot kwam hij twee seizoenen geleden bij Dudok van Heel in Breda terecht. De roeivereniging, van oorsprong een cadettenroeiverening, is sinds enkele jaren ook opengesteld voor burgerstudenten in Breda. ,,Ik was op zoek naar een goede coach en het bevalt me heel goed. Verschillende bestuursleden waren naar Luzern gekomen om te kijken. Dat is heel gaaf en daaraan merk je wel dat het leeft binnen de vereniging.”