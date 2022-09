Were Di hockeyster Babette Naalden wint van oude liefde Push: ‘Een speciale wedstrijd’

De hockeysters van het Tilburgse Were Di hebben gisteren hun eerste zege in de promotieklasse gepakt. Op bezoek bij Push in Breda eindigde het in 2-3 voor de bezoekers. Voor Were Di-speelster Babette Naalden was het een weerzien met haar oude team. ,,Bijzonder om weer terug te zijn.”

Tevreden loopt Babette Naalden van het veld waar ze vroeger zo vaak gespeeld heeft. Zeiknat, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. ,,Ik werd vanochtend toch wel anders wakker”, zegt ze lachend. De motivatie stroomde door haar lijf. ,,Nog wat meer dan normaal. Een wedstrijd tegen je oude club is natuurlijk speciaal. Ik wilde daarom ook kosten wat het kost winnen.” Dat was in het veld duidelijk te zien. ,,Ik ben normaal altijd iemand die veel roept over het veld, maar dat was vandaag nog een paar tandjes erger.”

Een aantal jaar geleden maakte ze de overstap naar de buren in Tilburg. Een gevoelige overstap, maar Naalden wil meteen één ding uit de wereld helpen. ,,Het heeft niets met de stad of club te maken. Het feit dat in Tilburg ging studeren maakte het gewoon praktischer. Ik heb het hier in Breda altijd naar mijn zin gehad. Alles werd tot in de puntjes voor je geregeld. Absoluut geen haat en nijd naar Push.”

Spannend slot

Het jeugdige Were Di verloor vorige week ‘ongelukkig’ met 1-3 van Groningen. Het moest vandaag dus echt anders, vond ook Naalden. ,,We begonnen gelijk sterk”, vertelt ze. Toch werd Push sterker naarmate het eerste kwart vorderde. ,,Dat spel hielden ze vol, waardoor we in het begin van het tweede kwart met 1-0 achter kwamen.” Were Di deed vlak voor rust nog wat terug, waardoor de teams met een stand van 1-1 aan de thee konden.

Na rust werden de dames van Were Di dominanter. ,,We kwamen steeds meer in ons spel.” In het vierde kwart uitten zich dat ook in de score: 2-3 met nog vijf minuten te spelen. ,,De krappe voorsprong zorgde wel voor de enige foutjes. Dan merk je toch wel dat het nog een jong team is.” Na een zinderende slotfase die op en neer ging, hield Were di uiteindelijk stand. ,,Een enorme opluchting. Dit zijn punten die we heel goed kunnen gebruiken.”

Gouden tips

Naalden kent nog zes tegenstanders uit haar tijd in Breda. ,,Ik heb wel een aantal tips gegeven aan ons team”, vertelt ze lachend. ,,Ik weet wie de goede passers en verdedigers zijn, dus waarom zou ik er geen gebruik van maken.” De gouden tips hebben dus geholpen, maar de uitslag had volgens haar ook andersom kunnen zijn. ,,Dat is het leuke aan deze promotieklasse. Iedereen kan van iedereen winnen. Het is daarom ook lastig om een doelstelling te kiezen. We zien wel waar we eindigen.”

Volgende week wacht opnieuw een Brabantse tegenstander voor Were di: HC Mop uit Vught. ,,Een beladen potje”, aldus Naalden. ,,Niet alleen omdat het weer een burenstrijd is, maar ook omdat er drie bekende gezichten aan de start staan. Twee oud-speelsters en onze oud-trainer. Een reden om extra gemotiveerd te zijn. We hebben al van ze gewonnen in een oefenwedstrijd, dus ik sluit een goed resultaat niet uit.” Voor Push wacht een duel met Victoria in Rotterdam.