Weken vol emoties eindigen met vijfde WK-kroon voor Dick Jaspers: “Mijn vader hierboven kan trots zijn”

Biljart­held Dick Jaspers knokt zich in Egypte naar zijn vijfde wereldti­tel

Het moest uit zijn tenen komen. Uit onvermoede reserves die hij nog ergens diep in zijn biljartarsenaal verstopt had zitten. Maar Dick Jaspers kroonde zichzelf zaterdag na een loodzware wedstrijddag voor de vijfde keer in zijn biljartloopbaan tot wereldkampioen driebanden.

11 december