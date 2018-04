WBB Giants nog altijd op koers voor titel, Blauw-Wit klopt Red Stars

Zowel Blauw-Wit in de eerste divisie als Giants in de tweede divisie deden zaterdagavond wat een absolute must was, winnen om uitzicht te houden op respectievelijk klassebehoud als de titel.

MANNEN

EERSTE DIVISIE

Blauw-Wit - Red Stars 63-56.

"De trots overheerst, hoewel we het defensief nog wat te licht opvatten. Tegen een ervaren, degelijk team als Red Stars kan dat voor problemen zorgen. Telkens als we een voorsprong van 9 à 10 punten hadden lieten we hen weer terug komen", aldus een toch tevreden Gregory Tjin-A-Koeng, coach van de Roosendalers.

Barons - Den Dungk 77-68.

De Bredanaars speelden in de laatste thuiswedstrijd vooral na rust goed vond coach Dusan Bozic: ,,Veel inzet, verdedigend erg sterk, in het laatste kwart kwamen zij zelfs zes minuten niet tot scoren. Twintig punten op dit niveau is gewoon een erg goede prestatie van Barons."

TWEEDE DIVISIE

WBB Giants - Bouncers 76-65.

Doordat de thuisclub slechts zeven fitte spelers uit de basis ter beschikking hadden werd de tactiek aangepast. ,,Waar we normaal gezien in het laatste kwart uitlopen besloten we nu vol gas van start te gaan. Dat lukte met een gat van achttien punten en zelfs 22 bij rust. Daarna werd het uiteraard lastiger maar we hebben het duel gecontroleerd en volwassen uitgespeeld", aldus coach Corné van Terheijden.

EERSTE KLASSE

High Five 2 - Agathos 57-83.

De bezoekers hadden weinig moeite met de nummer laatst en rouleerden een hele wedstrijd. "Vooral toen we de rebounds gingen pakken liepen e makkelijk uit, mede door de 26 punten van Quincy Lagarde", aldus Kamiel Hamers, die coach Wilbert Boons verving.

TWEEDE KLASSE

EBBC - Migliore 70-77.

Blak Eagles3 - Eastwood Tigers 58-45.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE E

Octopus - Barons 59-50.

Ondanks de laatste plaats ziet Barons-coach Marcel Dubois mogelijkheden in de tweede divisie actief te blijven. ,,Er zijn weinig kandidaten om op dit niveau te spelen. Dat bleek dit seizoen al waarin drie teams voortijdig afhaakten. Ik denk daarom dat we ook volgend seizoen op dit niveau kunnen doorleren."