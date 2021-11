WB-cross Rucphen gaat door: ‘maar definitief zonder publiek’

Voorzitter Kees Kools van de Cyclocross Rucphen is blij dat aan alle onzekerheid een einde is gekomen. De afgelopen weken hinkte de organisatie van de wereldbekerwedstrijd immers voortdurend op twee gedachten. ,,Gaan we wel of niet rijden met publiek. Dus, gaan we wel of geen publieks- en VIP-tenten bouwen. Die discussie is nu voorbij. De wedstrijd gaat gewoon door op zaterdag 18 december, maar dan wel zonder toeschouwers en VIP’s. Dat laatste is doodjammer, maar het is niet anders”, aldus Kools.

Van der Poel en Pidcock

Rucphen had met de toezegging van Mathieu van der Poel en Tim Pidcock dat ze achter de skiheuvel hun eerste onderlinge duel van het seizoen zouden gaan uitvechten, immers goud in handen. ,,Maar de hele boel afblazen omdat we die recette mislopen, kost ons bijna net zo veel geld.” Er blijven volgens hem nog genoeg redenen over de cross wel door te laten gaan. ,,De wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie. Wat goed is voor exposure van onze sponsors. Het is goed voor de uitstraling van de gemeente Rucphen. En we bouwen er vertrouwen mee op naar de toekomst.”

Het is namelijk de eerst keer dat de veldrit van Rucphen onderdeel uitmaakt van de wereldbeker-competitie. Eens serie wedstrijden die in veel landen rechtstreeks wordt uitgezonden. Met wereldbeker-organisator Flanders Classics wordt komende week besproken wat contractueel de gevolgen zijn van het niet toe mogen laten van publiek. Kools onderzoekt ondertussen de mogelijkheid of zijn evenement nu ook in aanmerking komt voor overheidssteun.