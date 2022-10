Warmte krijgt geen vat op winnares Marieke Brouwers, heldin van de Herfstmarathon in Etten-Leur

Minstens zo opvallend was de ontspannen houding van Brouwers na de 42 kilometer en 195 meter. Waar normaal gesproken twee EHBO-ers nodig zijn om verkrampte marathonlopers van een dranghek te pulken, stond zij lachend haar verhaal te doen. ,,Het ging ook zo fantastisch onderweg, ik had nergens last van. Dat komt grotendeels door Dennis die mij in het begin telkens temperde als ik te hard wilde gaan.”

Deze Dennis is de in Etten-Leur wonende Dennis de Freytas. Drie weken gelden werd hij zelf beste Nederlander in de marathon van Eindhoven. ,,Daarna heb ik een paar dagen rust genomen en snel weer gaan trainen. Heel leuk om Marieke hier in mijn eigen woonplaats naar een record te helpen”, vertelde de sportwinkeleigenaar.

Quote In mijn leeftijds­groep heb ik al veel internatio­na­le successen behaald Marieke Brouwers

Brouwers, in het dagelijks leven fulltime actief als accountant, was zichtbaar blij met haar eindtijd. ,,In 2018 liep ik mijn eerste hele marathon in 3 uur 29 minuten. In 2019 was ik al (net) onder de drie uur gedoken. Voor de start werd ik wat onzeker of ik wel genoeg getraind had om hier het parcoursrecord aan te vallen. Onderweg viel die angst van me af. In de slotfase ging het zelfs wat sneller en daardoor kan ik straks die premie gaan ophalen.”

Zwemmen is (nog) geen favoriet onderdeel van de talentvolle duatlete, fietsen kan ze des te beter. ,,In mijn leeftijdsgroep heb ik al veel internationale successen behaald. Om straks wellicht een triathlon te doen tussen de elite is nog een toekomstbeeld. Mijn coach, Yvonne van Vlerken, gaf aan dat ik eerst maar eens een strakke marathon moest lopen, dat is nu gelukt.”

Oranje shirt

Waar Brouwers verrassend vier minuten sneller was dan het record, bleven de mannen er vijf minuten boven. Het was in tegenstelling tot de vrouwenrace wel spannender. Tot bijna 35 kilometer lag Okbazgi Kidane van Spado aan de leiding. Zijn oranje shirt was goed te zien vanuit de voorrijwagen. Op zo’n halve minuut werd hij gevolgd door een drietal lopers. Kidane maakte zijn debuut op de klassieke afstand en ondervond dat het allemaal pas na 35 kilometer begint. Met pijn in zijn been kwam hij uiteindelijk als vierde over de meet.

Quote Vandaag was ik rustig vertrokken en dat leverde de zege op Dirk Goeyers

Dirk Goeyers uit Vilvoorde had meer ervaring. ,,Mijn record staat op 2 uur 28 minuten. Vandaag was ik rustig vertrokken en dat leverde de zege op. Deze 2.33,53 geeft me hoop op een marathon in het voorjaar onder de twee-en-half uur”, sprak de 41-jarige Vlaming zittend op een klapstoel.

Hij zag niet veel later vijf landgenoten de halve marathon beheersen. Op de eerder op de dag gelopen 10 kilometer dook Ronald Cockx (DJA) onder het record van Colin Bekers. Zijn tijd van 31,07 minuten was niet voldoende voor een nieuw parcoursrecord. Nick van Peborgh uit België was met 30,47 minuten nog een stukske rapper.