Warm welkom voor Tom Boonen in Nederlandse GTC Rally: ‘Jij ook succes’

Op het serviceterrein aan de rand van Achtmaal staan ze vandaag naast elkaar: Titelverdediger Bob de Jong (Hyundai i20 R5) en Tom Boonen (Skoda Fabia R5). Kort voor de twee het startpodium opgingen, stak De Jong even over naar zijn buurman om hem welkom te heten en succes te wensen in zijn eerste Nederlandse rally. ‘Jij ook succes Bob', luidde het antwoord van de Vlaamse wielerlegende.

Boonen verkende in de ochtenduren in een gewone straatauto (verplicht) de vier proeven die ieder drie keer worden gereden de komende middag en avond. ,,Typische Nederlandse proeven", stelde de Belg vast, die in eigen land al een vijftal wedstrijden heeft gereden sinds hij begin dit jaar de switch maakte van racen op het circuit in een Porsche Carrera naar het rallyrijden. ,,Het zijn wel mooie proeven", haastte Boonen er achter aan te vertellen. ,,In België, vooral in de Ardennen, heb je echter veel te maken met blinde bochten. Hier kun je bijna overal door de bochten heen kijken.”