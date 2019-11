Warande-vrouwen op valreep langs Etten-Leur, Etten-Leur-mannen geven voorsprong weg

hockeyDe hockeyderby in de eerste klasse bij de vrouwen tussen Etten-Leur en Warande is door de Oosterhoutse club met 2-3 gewonnen. Warande blijft hiermee koploper in de eerste klasse B. De hockeymannen van Etten-Leur hebben uit bij laagvlieger Pollux een 0-2 voorsprong in de slotfase uit handen gegeven.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwart-Wit - IJsseloever 4-1 (1-1).

Zwart-Wit was duidelijk sterker, het verzuimde enkel om het duel eerder op slot te gooien. Milan van Baal (2x), Imre van de Laar en Tinus van de Laar scoorden.

OVERGANGSKLASSE B

Push - Ring Pass 1-2 (0-2).

Push heeft ook zijn laatste thuisduel voor de winter niet weten te winnen. Voor de rust liet het zich door de gasten uit Delft de kaas van het brood eten. Bart Mabelis bracht na de pauze de spanning terug maar bij 1-2 bleef het.

Zwolle - Breda 3-1 (3-0).

Breda startte slecht en Zwolle reageerde effectief. Aan het eind van het derde kwart maakte Rick Doorenbos nog 3-1, maar te laat. Zondag wordt het thuisduel tegen Naarden nog belangrijk voor Breda.

EERSTE KLASSE B

Zoetermeer - Warande 2-0 (1-0).

Warande haalde een behoorlijk niveau, maar kwam zelf niet tot scoren. Zoetermeer was hierin effectiever.

EERSTE KLASSE B

Pollux - Etten-Leur 2-2 (0-1).

Lang leek er voor de koploper in Vlaardingen niets aan de hand. Via Floris Hendrickx en Frank van de Wiel (strafbal) werd een 0-2 voorsprong opgebouwd. In de slotfase werden echter twee strafcorners weggegeven en deze waren beide raak. Zondag speelt Etten-Leur thuis de topper tegen Zoetermeer, waar bepaald wordt wie er winterkampioen wordt.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Dordrecht 3-0 (1-0).

Doelpuntenmakers Pelikaan: Freek van Sint-Truyen, Max de Bot en Wout Voorderhaak.

DERDE KLASSE B

Tempo - Krimpen 4-3 (2-2).

Doelputenmaker Tempo: Nick Matthijs (4).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwolle - Breda 3-2 (1-0).

Breda speelde niet slecht, maar kende ook pech. Treffers van Amber de Visser en Meike Warnier ten spijt, is met het verlies de top twee voorlopig uit zicht.

Push - Eindhoven 3-1 (2-0).

Met twee doelpunten van Freeke van Dongen begon Push goed. Na rust werd het even spannend, maar in het laatste kwart besliste Mijntje van Campen de wedstrijd.

EERSTE KLASSE B

Zwart-Wit - DSHC 5-1 (3-0).

Zwart-Wit herstelde zich goed na een nederlaag en was duidelijk sterker. Naomi Weterings (2), Marre van Poppel (2) en Emma Lammers waren trefzeker.

Etten-Leur - Warande 2-3 (1-0).

De hockeysters van Warande hebben de derby bij Etten-Leur met 2-3 gewonnen, nadat de thuisclub eerst tweemaal op voorsprong was gekomen. Gezien de ranglijst een logisch resultaat, maar de Oosterhoutse koploper van de eerste klasse B moest er diep voor gaan. Pas in het laatste kwart werd het duel beslist.

Naast het gegeven van een streekderby was ook gezien de stand vooraf het duel voor beide teams interessant. Zowel Etten-Leur als Warande zat de laatste tijd in een flow, waarbij de gepromoveerde thuisclub inmiddels de top vier binnen was gekomen na vier zeges op rij gevolgd door een gelijkspel vorige week. En dat maakte dat Etten-Leur voor de rust als team niet de mindere was, waarbij Warande individueel iets meer kwaliteit in huis had.

Halverwege het tweede kwart was het voor Etten-Leur raak, een strafcorner leek te zijn afgeslagen maar Jet Flapper kreeg op de rebound de mogelijkheid om vlak voor de doellijn de bal hoog binnen te tippen.

De donderspeech in de rust wierp haar vruchten af voor de gasten. Een minuut na de hervatting stond het alweer gelijk. Bobbie de Haan scoorde namens Warande. Diep in het derde kwart leidde aan de andere kant een foute timing van de keepster tot een strafbal. Wederom Jet Flapper maakte geen fout.

Het vierde kwart stond in het teken van een fel aanvallend Warande. Nadat een rake strafcorner door een loopfout nog was afgekeurd, wist Warande uiteindelijk de winst toch naar zich toe te trekken. Pam Ligtvoet en opnieuw Bobbie de Haan wisten de 2-1-achterstand naar 2-3 om het buigen.

Bij Warande was er bij aanvoerster Anna Vermeulen opluchting. “We moesten er de eerste helft nog inkomen, na rust stond het beter en dit gebeurde vaker. We wisten dat Etten-Leur een fysiek sterke tegenstander is. We lieten zien over veerkracht te beschikken.”