Warande verliest cruciale derby van Etten-Leur, kampioensfeest hockeyers Push weekje uitgesteld

Fliere Fluiter, rijzende ster in de spring­sport, is allesbehal­ve een lapzwans

Het podium van het NK springen in Deurne was één debutantenbal. Nooit eerder haalden Willem Greve (goud), Bart Bles (zilver) en Sanne Thijssen (brons) de top drie van het NK bij de senioren. De naam van Jack Ansems had niet misstaan in dat rijtje.

25 april