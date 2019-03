Warande sleept punt uit het vuur tegen Zwart-Wit, Etten-Leur raakt achterop na nieuwe nederlaag

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Cartouche - Push 3-0 (1-0).

Collectief was het niet de beste wedstrijd van het seizoen, al was Cartouche ook kwalitatief beter. De komende week moet Push meer bravoure tonen, aangezien de tegenstanders komen waartegen de punten gepakt kunnen worden.

HIC - Zwart-Wit 0-3 (0-2).

Zwart-Wit begon fel en slaagde erin het spel te dicteren. In het begin van de tweede helft kwam de ploeg even onder druk, maar de verdiende winst werd veilig gesteld. De treffers kwamen van Milan van Baal, Liam Alexander en Twan van Ginneken, allen uit strafcorners.

OVERGANGSKLASSE A

Leiden - Breda 3-0 (2-0).

Breda liet de tegenstander in de wedstrijd komen en werd hier via drie rake strafcorners op afgerekend. Breda maakte teveel fouten om aanspraak te maken op een resultaat.

EERSTE KLASSE B

Warande - Barendrecht 1-2 (0-2).

Het sterk verjongde Warande had zich in de subtop kunnen nestelen, maar tegen Barendrecht werd te weinig afgedwongen. De gasten waren effectief uit strafcorners. Pas in de slotfase deed uit een strafbal captain Raphaël Korse nog iets terug.

Etten-Leur - Forescate 2-1 (2-0).

Voor de pauze was Etten-Leur duidelijk sterker en via Floris Hendrickx en Jurriën Smits werd het 2-0. Na de pauze maakten de gasten de aansluitingstreffer en werd het nog spannend. Met hard werken wist Etten-Leur de winst toch over de streep te trekken. Etten-Leur rukt met de winst op naar de vierde plaats.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Pijnacker 2-0 (1-0).

Doelpunten: Bas Vissers en Stef Vromans.

DERDE KLASSE B

Tempo - Capelle 3-4 (1-1).

Doelpunten: Boudewijn Jaeger (2) en Bram Kleine

VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

Push - Were Di 0-1 (0-0).

Push liet hockeyend eindelijk zien waartoe het in staat is, alleen het scoren wilde in de streekderby nog niet lukken. Twaalf minuten voor tijd maakten de gasten 0-1, waarna de gelijkmaker nog werd afgekeurd.

EERSTE KLASSE B

Hudito - Breda 1-3 (0-3).

In een goede eerste helft stelde Breda de winst veilig door doelpunten van Simone Voogd, Noor van der Plas en Anne Schless. Na rust kwam de zege niet meer in gevaar, Breda loopt als koploper zelfs uit naar dertien punten voorsprong.

Warande - Zwart-Wit 2-2 (1-1).

Het treffen begon zondagmiddag een half uur later dan gepland. De dames werkten hun warming-up nog in felle regenbuien af, maar tijdens de wedstrijd bleef het droog.



Al in de zesde minuut keek Warande tegen een achterstand aan doordat Zwart-Wit de eerste van zeven strafcorners benutte. Twee minuten voor rust kwam de gelijkmaker uit de lucht vallen. Na een mooie aanval kreeg Zwart-Wit de bal niet uit de verdediging en door goed doorzetten tikte Naomi Weterings de bal in het Bredase doel. Zwart-Wit leek in blessuretijd op voorsprong te komen, maar de 1-2 uit een strafcorner werd afgekeurd.

Na rust bleef Zwart-Wit de bovenliggende partij. Toch kwam Warande op voorsprong door slecht uitverdedigen van Bredase kant. Demi van de Geer pikte de bal snel op en scoorde door de benen van de Bredase keeper: 2-1.

Na die wat gelukkige voorsprong oogde Warande nerveus. Na enkele uitgespeelde kansen bracht een strafcorner, acht minuten voor tijd, het Bredase team langszij. De bal schoot aanvankelijk door, werd door het middenveld opgepikt en leidde uiteindelijk toch tot de gelijkmaker.

TWEEDE KLASSE B

Etten-Leur - Forescate 1-2 (0-1).

De eerste helft, die door een hagelbui een kwartier later was begonnen, werd gedomineerd door Forescate. Etten-Leur wilde wel, maar had moeite om zich onder de druk uit Voorschoten uit te hockeyen. Een halfuur wist Etten-Leur stand te houden, waarna Esther van Zonneveld de goed keepende Zoé Peemen verschalkte door na een goede loopactie de bal met de backhand in de verre hoek te krijgen. Met deze 0-1 gingen de ploegen de rust in.



Volledig scherm Ilmy Mureau van Etten-Leur (midden) werkt de bal langs twee verdedigers van Forescate. © Pix4Profs/René Schotanus

Na de pauze tapte Etten-Leur duidelijk uit een ander vaatje. Het spel voorin was echter te slordig om er effectief mee om te gaan. Diep in de tweede helft scoorde Anouk van Zonneveld de 0-2 uit een strafbal, nadat onopzettelijk de bal door de verdediging met het lichaam uit de doelmond was gehouden. In de slotfase drong Etten-Leur fel aan, maar verder dan de aansluitingstreffer van Mirte Monden kwam het niet meer.

Etten-Leur-coach Jos Vermeulen heeft in de winterstop aangegeven na dit seizoen te stoppen, ongeacht de eindstand. ,,We hebben het nu even niet in eigen hand en moeten naar onszelf kijken. De meiden willen graag promoveren, ik denk zelf aan de top vier. We hebben nu niet de bepalende speelsters die de boel op slot kunnen gooien en zitten met blessures.”