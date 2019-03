Warande's captain Raphaël Korse hangt in bushokjes: ‘ik hou me fulltime met modellenwerk bezig’

Corina Luijks speelt zich in de kijker in Italië

9:00 De voetbalsters van het Italiaanse Pink Bari hebben nog zes wedstrijden om degradatie uit de Serie A te ontlopen. De 23-jarige Corina Luijks uit Lepelstraat heeft met twee goals in vier wedstrijden al een behoorlijk aandeel gehad in het eventuele lijfsbehoud. Ze staat daardoor in de belangstelling van andere clubs.