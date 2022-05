Warande na zes jaar gedegradeerd uit eerste klasse, Etten-Leur speelt zich veilig

Na zes jaar in de eerste klasse te hebben gespeeld, degradeert Warande. Bij winst tegen Den IJssel had het nog een kans op handhaving, maar het werd een 4-3-nederlaag. De mannen van Etten-Leur hebben juist een langer verblijf in de eerste klasse D veiliggesteld.

Mannen, overgangsklasse A

Berkel en Rodenrijs – Zwart-Wit 7-1 (2-1).

Hoewel Zwart-Wit nog voor de derde plaats zou kunnen spelen, gaven te veel spelers niet thuis. Bij rust was er nog vertrouwen, maar vanaf het derde kwart liep de thuisclub steeds verder uit.

Doelpunt Zwart-Wit: Imre van de Laar.

Overgangsklasse B

Breda – Huizen 2-2 (1-1).

Bijna had Breda tegen de nummer drie de volle buit te pakken en dan waren de beslissingsduels om handhaving helemaal zeker geweest, maar het ging nog mis.

Doelpunten Breda: Alexander van den Bosch (2x).

Leonidas – Push 3-4 (2-2).

Kampioen Push kwam vlot op voorsprong, maar hield die in het tweede kwart niet vast. Het wist na rust in Rotterdam toch te winnen en ongeslagen te blijven.

Doelpunten Push: Bart Mabelis (3x) en Thijmen Brörmann.

Eerste klasse D

De IJssel – Warande 4-3 (0-1).

Warande kreeg in de eerste helft veel kansen in alweer een cruciaal duel. Na de 0-2, liep het alsnog verkeerd. Bij winst was er zondag nog een kans geweest, nu is het doek gevallen.

Doelpunten Warande: Max Koreman, Mats Bloemsaat en Rik Broekhoven.

Etten-Leur – Hudito 6-0 (2-0).

Etten-Leur speelde als collectief goed, al bleven de eerste twee kwarten nog spannend. Toen na rust de 3-0 gevallen was, bleek dit ook een bevrijding in het spel. Etten-Leur bleef in de laatste thuiswedstrijd de aanval zoeken en deed er in de score nog wat bovenop. Inmiddels worden gesprekken gevoerd over de coaching in het nieuwe seizoen, maar feit is dat Arend-Jan Broekmans in zijn missie is geslaagd. Hij was in 2015 nog met Etten-Leur gepromoveerd en afgelopen maart keerde hij tijdelijk terug om het seizoen af te maken. Succesvol dus.

Doelpunten Etten-Leur: Jules Vugts (2x), Ralph van Wijk, Floris Hendrickx, Pieter Riemens en Yannick Smits.

Tweede klasse B

Pelikaan – Drunen 2-2 (1-1).

Op basis van de kansenverhouding was de uitslag prima, maar toch voelde dit na afloop als verlies. Drunen slaagde er tweemaal in een achterstand weg te werken, maar de laatste treffer viel pas in de slotfase. Het positieve is dat de jonge groep voor elkaar bleef werken tot het einde.

Doelpunten Pelikaan: Fabian Huijbregts en Sep Horsten.

Derde klasse D

Ypenburg – Tempo 1-2 (0-1).

Tempo won verdiend en kan nog blijven spelen voor het linker rijtje. Het enige dat de Bergenaren zich konden verwijten, was dat ze voor rust de partij niet al op slot gooiden. Al speelde deze zich vooral af op het middenveld.

Doelpunten Tempo: Thibaut Bruinen en Tibo Smeets.

Vrouwen, overgangsklasse A

Alecto – Breda 0-2 (0-1).

Breda won in Leiderdorp verdiend en is klaar voor de play-offs. De tegenstander wordt in de eerste ronde Alliance. Donderdag speelt de ploeg uit in Heemstede, zaterdag en eventueel zondag valt de beslissing in Breda.

Doelpunten Breda: Kiki van der Kreek en Meike Warnier.

Helmond – Push 2-1 (1-0).

Push had als kampioen het seizoen ongeslagen kunnen eindigen, maar Helmond stak daar in de slotminuut een stokje voor. Na de zomer keert Push terug in de promotieklasse.

Doelpunt Push: Puk Holleman.

Eerste klasse B

Rijswijk – Warande 1-1 (0-1).

Beide ploegen waren al veilig en dit was wel aan het spel te zien. Warande speelde voor rust goed, erna niet meer, maar verloren werd er niet.

Doelpunt Warande: Renske Leenaars.

Zoetermeer – Zwart-Wit 3-1 (2-0).

Zwart-Wit had de strijd om de play-offs nog spannend kunnen maken. Voor rust werden echter al teveel kansen niet benut en de thuisclub profiteerde. Zwart-Wit eindigt als derde en blijft in de eerste klasse.

Doelpunt Zwart-Wit: Annemijn van Langeveld.

Eerste klasse B

Etten-Leur – Hudito 3-3 (3-1).

De Etten-Leurse vrouwen ontvingen de kampioen, maar wisten bijna een zege uit het vuur te slepen. Voor rust kwam de ploeg verdiend op voorsprong, erna was Hudito beter. Aanvoerster Inge Pellis nam met bloemen afscheid van het eigen publiek.

Doelpunten Etten-Leur: Estée Alvares (2x) en Mirte Monden.

Tweede klasse B

Pelikaan – Ypenburg 6-1 (4-0).

Pelikaan wilde zich revancheren van vorige week, wederom was de ploeg zeer dominant in de eerste twee kwarten. Nu echter beloonde Pelikaan zichzelf nadrukkelijk wel. Ook Pelikaan kan nog bij de bovenste zes gaan eindigen.

Doelpunten Pelikaan: Floor Bod (2x), Josephine Hoekstra, Julot van Gastel en Vera Berger.