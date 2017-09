Warande aan kop na derde zege op rij, Zwart-Wit wint derby

Oude Tongenaar wint nieuwe re­gio­cir­c­uit­loop in Steenbergen

19:30 In een sfeervolle ambiance schreef Ricardo Sint Nicolaas van AV Flakkee zondagochtend de '10 van Sportshop Heshof' in Steenbergen op zijn naam. De senioratleet uit Oude Tonge ging vanaf het startschot in de Kaaistraat aan de leiding en maakte er een solorace van 32.49 minuten van.